Arábia Saudita vence de virada e quebra invencibilidade da Argentina

A Arábia Saudita surpreendeu a Argentina nesta terça-feira (22) e venceu de virada, por 2 a 1, na estreia da Copa do Mundo do Catar. A vitória histórica dos sauditas quebra uma invencibilidade de mais de três anos da seleção argentina, que não perdia um jogo desde julho de 2019. Messi, Al Shehri e Al-Dawsari balançaram as redes no Estádio Lusail.

A última derrota da equipe de Lionel Scaloni havia sido para o Brasil, na semifinal da Copa América de 2019. Na ocasião, no Mineirão, a seleção brasileira bateu os rivais sul-americanos por 2 a 0, com gols de Gabriel Jesus e Roberto Firmino.

A Argentina começou o jogo com uma escalação veloz, sempre buscando as costas da defesa da Arábia Saudita. O gol, no entanto, não veio com bola rolando. Depois de escanteio cobrado por Messi, Paredes se enroscou com um adversário na pequena área, e o árbitro marcou a penalidade com assistência do VAR. Na cobrança, Messi deslocou o goleiro Al-Owais e abriu o placar para a Albiceleste, aos 9′.

Depois do gol, começou um verdadeiro festival de impedimentos da Argentina. A Arábia Saudita, com linhas altas, conseguiu deixar os atacantes argentinos impedidos em pelo menos três oportunidades que resultaram em gol. Lautaro Martínez duas vezes e Messi tiveram gols anulados por estarem em posição irregular.

Argentina desaba

Aos 2′, Al Shehri apareceu nas costas da marcação de Romero e chutou cruzado para deixar tudo igual. Cinco minutos depois, veio a virada. Depois de bate e rebate na área argentina, a bola sobrou para Al-Dawsari, que teve tranquilidade para driblar dois defensores e chutar colocado, no ângulo de Martínez. Atrás no placar, a seleção de Lionel Scaloni entrou em parafuso. Foram três substituições feitas logo depois do segundo gol: Lisandro Martínez, Enzo Fernández e Julián Álvarez entraram nos lugares de Romero, Paredes e Alejandro Gómez, mas nada adiantou. A bola queimava nos pés dos argentinos e o nervosismo tomou conta da equipe, que ainda assim quase chegou ao empate aos 45′, mas viu Al-Amri salvar em cima da linha.

Próximos confrontos

Argentina e Arábia Saudita voltam a campo pela Copa do Mundo já no próximo sábado (26). Enquanto os sauditas enfrentam a Polônia, às 10h (de Brasília), no Estádio Education City, em Doha, os argentinos encaram o México, mais tarde, às 16h, novamente no Estádio Lusail, em Lusail.

