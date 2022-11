Semana Global de Empreendedorismo oferece palestras gratuitas em Manaus

Empreendedores de sucesso e personalidades locais serão atrações da Semana Global de Empreendedorismo em Manaus, que oferecerá palestras gratuitas no dia 30 de novembro, no auditório da FIEAM, na Avenida Joaquim Nabuco. O evento tem o objetivo de capacitar, inspirar e conectar pessoas com foco em desenvolver negócios. As inscrições às palestras podem ser feitas no endereço lojasebraeam.com.br.

Na edição deste ano, o evento realizado pelo Sebrae Amazonas tem como tema ‘Empreendedorismo feminino: inspiração, transformação e oportunidade’, com foco no empreendedorismo Inicial, inclusivo, de minorias, negros e portadores de necessidades especiais, especialmente aqueles que atuam na economia criativa.

O credenciamento ao evento terá início às 9h, seguido pela abertura oficial e as palestras ‘O poder das emoções na educação empreendedora’, ‘Importância da educação empreendedora para o novo plano curricular das escolas de nível médio’ e ‘Engajamento de jovens talentos no re-uso e reaproveitamento de materiais naturais para empreender’.

Às 14h, será discutido ‘O papel social do crédito rosa no resgate de cidadania entre mulheres’, depois ‘Como o marketing digital pode ser usado para ajudar nas suas vendas’, o ‘Papel da construção de currículos e escola profissional’, ‘Meu salto gigante, minha virada radical’ e o talk show ‘Quando o medo sai, o dinheiro entra’.

Por fim, artista regional Nicolas Junior apresenta a palestra show ‘Meu show sou eu’, onde compartilha a trajetória empreendedora no desafiante caminho da economia criativa. A secretária de Estado da Educação, Cultura e Desporto Kuka Chaves, o dono da Cachaçaria do Dedé, André Parante e a pedagoga especialista em neurociência e comportamento humano Zezé Alves reforçam o time de palestrantes na programação.

Em paralelo, o evento oferece espaço no salão anexo ao auditório para 14 expositores apresentarem produtos confeccionados por seu público-alvo, em projetos desenvolvidos para empreendedores ou aspirantes.

São parceiros desta edição a Força Aérea Brasileira (FAB), o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, a Secretaria Estadual de Assistência Social, Styllus Formaturas, Senac, Conselho Regional de Administração, Faculdade Boas Novas, Liceu de Artes, Cachaçaria do Dedé, ManausCult, Tacacá da Tia Socorro, Tapajós Tecidos, Marinho Comercio Exterior e Zezé Alves.

*Com informações da assessoria

