Zé Ricardo destina R$ 44,5 mi para áreas da pesquisa e educação do AM

Brasília (DF) – Na tribuna da Câmara Federal, nesta quarta (23), o deputado Zé Ricardo (PT/AM) destacou emendas parlamentares apresentadas à Lei Orçamentária Anual (LOA)/2023, sobretudo, em três áreas que considera de extrema importância para o país e para o desenvolvimento do Estado do Amazonas: pesquisa/ciência e tecnologia, educação e cultura. Mas o valor total das emendas para o próximo ano chegam a rs 44,5 milhões.

Todos os anos, o deputado Zé Ricardo ouve a população, movimentos sociais, instituições e entidades para alocar recursos de forma participativa. E tem priorizado emendas para instituições que investem em pesquisa, como Fiocruz (Fundação Osvaldo Cruz) e Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Este ano, mais uma vez, apresentou emendas para essas duas instituições, no valor total de R$ 3,6 milhões. “Essa é uma área duramente atingida pelo atual Governo, que é a área de ciência e tecnologia e da pesquisa. Os cortes no orçamento quase inviabilizaram várias instituições do nosso país”, declarou ele, lembrando também do Inpa (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia), que também necessita de investimentos, mas que já no Governo Lula será devidamente valorizado.

De acordo com o deputado, também houve alocação de recursos, por meio de emenda parlamentar de bancada, para o Instituto Federal do Amazonas (Ifam), no valor de quase R$ 25 milhões. Instituição que também sofreu cortes de recursos no atual Governo. “O governo Lula e Dilma foram governos que ampliaram as escolas técnicas e levaram para o interior do estado do Amazonas. Hoje, milhares de estudantes estão estudando, graças a esses investimentos, a essa prioridade, a essa preocupação com a educação de nível técnico e superior, assim como na área da pesquisa”. E também ressaltou emenda de R$ 500 mil para a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e recurso para o Centro Tecnológico do Ifam no Distrito Industrial, que atua na área da pesquisa e que vai contribuir para o setor produtivo.

