Novo Ensino Médio: professores da rede estadual participam de última formação de 2022

Manaus (AM) – Profissionais de educação da capital e de todos os municípios do Amazonas participaram, nesta quinta-feira (24), da culminância do curso de Formação Continuada de Implementação da Reforma do Currículo e do Ensino Médio no Amazonas. Realizada de forma remota desde agosto de 2021, a última edição de 2022 promoveu um encontro presencial com os participantes, na Escola Estadual Bilíngue de Tempo Integral (EETI) Prof. Djalma da Cunha Batista, na zona sul de Manaus.

A iniciativa acontece por meio da parceria entre a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e o Instituto Iungo. A proposta é desenvolver uma capacitação que oriente os profissionais da educação sobre as práticas para o bom andamento do currículo do Novo Ensino Médio (NEM), que atualmente está sendo implementado nas escolas.

A coordenadora de Educação a Distância (EaD) do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta (Cepan), Hevanna Arce, descreve o objetivo de reunir presencialmente os educadores participantes do curso.

“Esse encontro é importante para a gente encontrar os nossos cursistas e para eles conhecerem alguns dos seus formadores e entenderem melhor como funciona esse processo de se aprofundar ainda mais com as mudanças que o NEM proporciona” , explica.

O professor do Núcleo de Gestão Curricular (NGC), Raphael Barbosa, apontou a importância do curso de formação para os educadores do Ensino Médio.

“É um processo de muita felicidade, onde você vê a concretização de um processo de transformação que eu, enquanto professor, vivenciei quando não conhecia bem a questão do Novo Ensino Médio. Convido os colegas que ainda não participaram, que façam esse curso, que vocês vão conseguir mudar suas práticas educativas” , convida o professor.

O curso contempla tanto educadores da capital quanto do interior. Os participantes que têm dificuldades de conexão com a internet são alcançados via aplicativo de mensagens, e assim recebem o material sem precisar baixar.

A formação tem carga horária de 40 horas. As aulas são ministradas por professores do Cepan e são acessadas no canal do Cepan Digital, no Youtube.

Expectativas

O objetivo para o próximo ano é levar o curso para mais educadores da rede estadual, aqueles que ainda não foram contemplados, para que o alcance da formação se multiplique.

O encontro presencial tratou do planejamento, para que a continuidade da formação permaneça colhendo ainda mais frutos no ano de 2023.

