‘Oportunidade para torcer e se imunizar’, diz Wilson Lima sobre transmissão do jogo do Brasil na Arena

Manaus (AM) – O governador do Amazonas, Wilson Lima, reforçou o convite à população para que reforce a proteção contra a Covid-19 em um dos 10 postos de vacinação disponíveis na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, como parte da programação de transmissão das partidas do Brasil pela Copa do Mundo 2022.

A convocação foi feita pouco antes da abertura dos portões ao público, por volta do meio-dia desta quinta-feira (24), quando o governador acompanhou os últimos preparativos para o evento.

“Não paga nada para entrar e também, importante dizer, é um espaço para que as pessoas possam também se vacinar. Aquelas pessoas que precisam completar seu ciclo vacinal podem vir aqui e fazer sua complementação. Quem não tomou nenhuma dose também pode vir aqui tomar sua dose, quem só tomou a primeira pode vir também. Então, oportunidade pra torcer pela seleção brasileira e se imunizar” , convidou Wilson Lima.

Nesta quinta-feira, os portões foram abertos às 13h (horário de Manaus), com acesso para a lateral da Arena, onde um telão está montado para transmitir a primeira partida do Brasil pela Copa, enfrentando a Sérvia.

Antes da partida, a partir das 13h30, o espaço recebe shows musicais com bandas e artistas como Kelton Piloto e Grupo Estrelas; Bateria da Aparecida; David Assayag e Patrick Araújo; Xiado da Xinela e Uendel Pinheiro.

Além dos shows e da vacinação, os amazonenses apaixonados por futebol contam com uma praça de alimentação, espaços kids e locais para ações do Natal Solidário do governo estadual, que inclui doação de alimentos e brinquedos.

“Nós montamos uma grande estrutura aqui no Pódio da Arena da Amazônia para que as pessoas possam vir aqui assistir o jogo. A gente tem telão, uma estrutura de som, enfim, vai ser uma festa muito bacana” , conclui o governador Wilson Lima.

O espaço começou a funcionar nesta quinta-feira, dia em que a Seleção Brasileira estreia na Copa do Catar, com portões abertos duas horas antes do jogo começar. A segunda partida da primeira fase acontece na segunda-feira (28/11), e a terceira, no dia 2 de dezembro. Passando a fase de grupos, as oitavas de final estão previstas para o dia 5 de dezembro.

Estrutura

Além da transmissão dos jogos, o espaço reunirá atrações musicais, coletará brinquedos para a campanha de Natal e oferecerá vacinação contra a Covid-19.

Um plano tático de segurança está pronto para ser executado no dia dos jogos, envolvendo um efetivo de 350 profissionais e monitoramento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

A Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejusc) disponibilizou servidores e uma van para auxiliar no transporte de pessoas com deficiência que queiram assistir às partidas no local.

