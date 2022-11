Amazonas FC contrata atacante Michel Renner

Manaus (AM)- Com 17 participações de 19 possíveis pelo Ypiranga-RS na última edição da Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Michel Renner é o novo reforço do Amazonas Futebol Clube para a temporada 2023.

A Onça-pintada oficializou o acordo com jogador na manhã desta segunda-feira (28). É a segunda contratação anunciada pelo Aurinegro para o ano que vem.

“Primeiro de tudo espero poder contribuir da melhor forma possível com o time, se Deus quiser com muitos gols. Era uma vontade antiga de jogar no Norte e tenho muita confiança no grupo que está se formando. Juntos vamos tentar conquistar todos os objetivos do clube, que é o título estadual e o acesso à Série B”, declarou o atleta.

Natural de Ribeirão Preto (SP), Michel Renner Lopes Antunes tem 27 anos. Além do Canarinho, ele já passou por Rio Branco-PR, Botafogo-SP, Batatais-SP, Crac-GO, Comercial-SP, Taquaritinga-SP, Cruzeiro-RS, URT-MG, Grêmio Anápolis-GO, Beira-Mar-POR e Novo Hamburgo-RS, seu último clube, pelo qual disputou a Copa Federação Gaúcha.

“Trouxemos um jogador que atuou 32 vezes na temporada, disputou o Campeonato Gaúcho, a Série C e a Copa Gaúcha. É um atacante com características mais de beirada, mas que também pode atuar como centroavante. Esperamos que ele possa nos ajudar na próxima temporada”, descreveu o presidente do Amazonas, Weslley Couto.

A Onça-pintada estreia no Barezão 2023 no dia 29 de janeiro, às 15h, diante do Manauara, em local a definir. A programação de pré-temporada ainda não foi determinada pelo departamento de futebol.

Elenco aurinegro até o momento:

Goleiro: Soares;

Lateral-direito: Adriano e Yuri Ferraz;

Zagueiro: Alison;

Volante: Delciney;

Meia: Kaue e Rafael Tavares;

Atacante: Bruno Nunes, Cortez, Luan Santos, Michel Renner, Miliano e Ruan;

*com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

