EJA se torna destaque em série documental para serviço de streaming

Manaus (AM) – A Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Prefeitura de Manaus se tornou destaque no documentário “De volta às aulas”, série documental com 13 episódios disponível no serviço de streaming Globoplay, que mostra como a educação é capaz de mudar vidas. A produção reúne histórias dos estudantes da EJA de outras partes do Brasil, como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Bahia.

A escola municipal Doutor Aristófanes Bezerra de Castro, localizada no bairro Cidade de Deus, Zona Norte, e a escola indígena municipal Aru Waimi, na comunidade Terra Preta, no rio Negro, coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), estão representando a região Norte na produção.

A gerente da Gerência da Educação de Jovens e Adultos da Semed, Alina Bindá, explicou que o objetivo é expandir para o Brasil e o mundo trabalhos relevantes para a EJA.

“No início do ano de 2022 fomos procurados pela Tv Futura para indicarmos escolas com relevante trabalho voltado para a abordagem da Educação de Jovens e Adultos. Fizemos a indicação e eles tinham a intenção de uma escola com uma realidade peculiar, como na área ribeirinha, por isso indicamos a escola indígena Aru Waimi. O objetivo é expandir para o Brasil e o mundo trabalhos relevantes para a EJA”, disse.

Além disso, a gerente explicou que a ação evidencia como a gestão David Almeida valoriza os diversos segmentos de ensino, desenvolvidos na educação municipal de Manaus. A modalidade é desenvolvida em 65 unidades de ensino e atende cerca de 12 mil estudantes.

“Com essa série, conseguimos mostrar para todo o país, que na rede municipal de ensino fazemos um trabalho efetivo voltado para a Educação de Jovens e Adultos, valorizando o perfil das pessoas e garantindo o acesso a essa modalidade de ensino. O documentário é de extrema importância para evidenciar o trabalho que é desenvolvido pela Semed”, declarou.

A gestora da escola municipal Doutor Aristófanes Bezerra de Castro, Francineide Bento, comentou sobre a sensação de compartilhar a rotina e o trabalho pedagógico desenvolvido na respectiva unidade de ensino.

“É com imensa alegria que a equipe da escola municipal Doutor Aristófanes Bezerra de Castro apresenta um pouco do seu trabalho para todo o Brasil. O trabalho de resgate com os estudantes da EJA, através do nosso projeto ‘Não abrimos mão de você no ABC’ é um dos nossos diferenciais. Os estudantes se sentem valorizados e continuam seus estudos na escola, com a autoestima elevada, apesar de todas as dificuldades”, relatou.

