BR-319 sofre novas interdições em trechos onde pontes desabaram no Amazonas

O trânsito de veículos ficou bloqueado nas travessias do Rio Curuçá, no km 23, e do Rio Autaz-Mirim, no km 24.

Os dois trechos da ponte da BR- 319, onde duas pontes desabaram no ano passado, foram interditados após novos problemas de infraestrutura. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), informou que o tráfego nas travessias seja restabelecido na tarde desta terça-feira (7).

Ainda de acordo com o Departamento, a passagem seca sobre o rio Autaz-Mirim foi liberada ao tráfego às 13 horas (horário de Brasília) desta terça-feira (7). A interdição ocorreu para a realização de serviços de recuperação da passagem seca. A ponte neste trecho desabou no dia 8 de outubro de 2022, poucas horas após ser interditada, e a passagem seca entrou em funcionamento, no mesmo mês, de forma emergencial.

Nesta terça-feira, o Dnit afirmou que a contratação para a construção da nova ponte do Rio Autaz-Mirim deve ser feita neste mês de fevereiro.

Na região do Rio Curuçá uma balsa está sendo usada para realizar a travessia. Nesse trecho, quatro pessoas morreram e uma segue desaparecida após o desabamento da ponte, no fim de setembro de 2022. Com tudo, em dias chuvosos, o nível do rio sobe e o acesso para a rampa, que foi feita com pedras, desaparece na água, deixando a passagem ainda mais perigosa.

O Dnit informou que o contrato para construção da nova ponte já foi assinado. “E as equipes contratadas já estão mobilizadas”, afirmou.

Nesta terça, o Departamento informou que nesta primeira etapa, os técnicos estão montando o canteiro de obras, fazendo sondagens e elaborando o projeto. “A previsão para conclusão das obras é outubro deste ano”, afirmou.

