Empresa abre vagas de trabalho destinadas para pessoas com deficiência, em Manaus

Manaus (AM) — Manaus está com oportunidades de trabalho direcionadas a Pessoas com Deficiência (PcD), as vagas são para os cargos de assistente administrativo, auxiliar de loja e de logística e operador de caixa para o Grupo Queiroz. Os interessados em participar do processo seletivo podem enviar o currículo para o e-mail: [email protected].

Pessoas não deficientes também podem encaminhar seus currículos. Além da seleção de PcDs, as lojas Queiroz ainda irão selecionar profissionais para reforçar o quadro de colaboradores no período da Páscoa.

A gerente de recursos humanos, Ruyter Ferro, ressalta que a empresa tem como política manter um ambiente de trabalho inclusivo, com oportunidades para diferentes públicos.

A empresa conta com 15 lojas estrategicamente localizadas em todas as zonas de Manaus, além de um centro de distribuição que funciona 24h, facilitando a logística e o abastecimento das unidades e das entregas para os clientes do interior do Amazonas. Desde 2021, está presente também em Roraima, com duas lojas em Boa Vista.

A empresa é referência na região Norte em material escolar e de papelaria, além de itens para food service. Também é considerada uma das principais do país em embalagens.

Além das lojas físicas, o Grupo Queiroz atua em diferentes plataformas digitais, como o site www.lojasqueiroz.com.br , aplicativo Ifood e televendas, facilitando e agregando comodidade ao dia a dia do consumidor.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Pesquisa aponta que 49% da população brasileira querem mudar de emprego?

Na busca por emprego, currículo pelo celular é a saída mais utilizada pelos brasileiros