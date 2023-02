Comarca de Barcelos garante agilidade a processos no município

Planejamento, gestão eficiente e esforços de magistrados e servidores impulsionam as atividades administrativas e jurisdicionais da Comarca de Barcelos, distante 401 quilômetros de Manaus. Avaliação é da juíza Tamiris Gualberto, do Fórum de Justiça Antônio de Lucena Bittencourt, que projeta novas melhorias para a unidade judiciária. Os barcelenses também pontuam muitos elogios ao empenho da comarca.

“A condução do trabalho à frente da Comarca de Barcelos tem como elementos norteadores as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal do Estado do Amazonas, de modo que todo o planejamento anual tem como principal objetivo a melhoria da prestação jurisdicional, o que inclui, sem dúvida, a diminuição do acervo como consequência de resolução das demandas postas para análise judicial”, destaca a juíza.

Em sua gestão, a juíza prioriza a qualificação dos servidores e a lapidação do trabalho em equipe como formas de conseguir implementar todas as ferramentas disponíveis na busca da entrega da prestação jurisdicional efetiva em tempo razoável. “Estamos empenhados e com o apoio do Tribunal de Justiça do Estado para o implemento de melhorias nas condições estruturais de trabalho, circunstância que terá repercussão direta e positiva para melhoria de resultados e atendimento de partes e profissionais”.

Mulheres à frente da Justiça

Na Comarca de Barcelos há predominância das mulheres e segundo a juíza, foi uma coincidência que tem dado certo. “Os resultados alcançados refletem o comprometimento, a força e o empenho de cada uma das profissionais na busca da entrega dos melhores resultados, de modo que compartilhamos diariamente a alegria de cada avanço em conjunto”.

Na avaliação de advogados e moradores, a comarca de Barcelos tem alcançado inúmeras metas que a tornam uma das varas mais ágeis e atuantes. Os barcelenses fazem muitos elogios ao empenho da comarca, como é o caso do Clei Alves.

“Dei entrada em uma ação judicial contra a concessionária de luz e em menos de um ano tive retorno. A juíza de Barcelos, Dra Tamiris, está de parabéns, que tem solucionado os casos dos barcelenses”, declara Alves.

A juíza Tamiris finaliza que entregar um bom resultado por meio de uma prestação jurisdicional eficiente e efetiva é fruto do “respeito com a população do município, bem com os profissionais que atuam em Barcelos”.

