Manaus (AM) – O Governo do Amazonas, por meio do Instituto de Proteção Ambiental (Ipaam), lançou, nesta sexta-feira (24), a tecnologia “Geoportal” para ampliar o licenciamento ambiental na região. O lançamento da ferramenta aconteceu no Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP), na sede do Ipaam, no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

O Geoportal Ipaam é um repositório de dados espaciais e não espaciais de agendas temáticas ligadas às atividades de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental, que visa oferecer à sociedade maior facilidade no acesso.

De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a nova tecnologia é um marco histórico para o Amazonas, quanto à viabilização da transparência de dados e informações ambientais.

“O Ipaam fez um trabalho fantástico. O Georportal é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem para o controle das questões ambientais e de desenvolvimento de atividades econômicas do estado. Em especial a população do interior do Amazonas, que depende dessa ferramenta”, disse.

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, o Geoportal é uma ferramenta que vai prevenir e combater desmatamentos, além de contribuir e acelerar o trabalho dos Órgãos de Controle.

“É uma série de informações para quem tem interesse no licenciamento, na fiscalização ambiental e que podem ser tiradas no portal. Os órgãos também terão essa facilidade, porque eles fazem muita solicitação para saber a veracidade de um licenciamento. Tem vários empreendimentos que a gente não sabe se está licenciado, em vigência ou se é real. Então, o diferencial está no conjunto de informações que a gente propiciou no banco de dados”, explicou.

Os dados espaciais e não espaciais disponibilizados no Geoportal https://gis.ipaam.am.gov.br apresentam informações ambientais abrangendo conteúdos como mineração, pesca, desmatamento, queimadas, embargos, agropecuária, fauna, florestal e industrial.

Avanços

Com o Geoportal, o Instituto avança em sua missão de promover o Desenvolvimento Sustentável, dando maior visibilidade a suas ações e aproximando a sociedade do processo de execução das políticas públicas de controle ambiental.

* Com informações da assessoria

