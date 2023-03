Klara Castanho chora em desabafo sobre estupro e exposição forçada: ‘Confio na Justiça’

A atriz Klara Castanho, de 22 anos, falou pela primeira vez, em uma aparição pública, sobre o caso de estupro que sofreu no ano passado. Ela foi uma das convidadas do programa Altas Horas, neste sábado (4), o qual teve a temática do Dia Internacional da Mulher.

Klara Castanho, 22 anos, se emocionou ao falar sobre o caso de estupro que sofreu no ano passado. A atriz foi uma das convidadas do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groisman, neste sábado, 4, que teve a temática do Dia Internacional da Mulher.

“Meu coração está muito acelerado. É muito provável que em algum momento eu vá chorar”, diz a atriz. “Foi um período de recolhimento voluntário. Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que eu poderia, deveria e consigo falar.”Klara foi vítima de abuso sexual que sofreu, que resultou em uma gravidez indesejada e na entrega da criança para adoção

No depoimento feito no programa da rede Globo, a atriz agradeceu pelo suporte e o acolhimento das pessoas que respeitaram sua decisão, e ressaltou a sua confiança na Justiça.

“Tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento. As pessoas foram muito gentis comigo. Tenho uma rede de apoio maravilhosa, uma equipe que me acolheu, me defendeu e me defende. Recebo mensagens de muito carinho. Por mais que as pessoas não entendam, elas escolheram respeitar a minha decisão”, disse a atriz.

“Tem uma coisa que eu quero deixar registrado, já que é a única coisa que ainda tentam usar contra mim. Eu denunciei todos os crimes aos quais eu fui submetida. Todos, sem nenhuma exceção. E o que me resta nesse momento, e ainda bem, é confiar na Justiça. E eu confio muito. Não só na Justiça daqui, mas em uma justiça muito maior. Eu fiz o que eu podia, como eu podia, o que o meu psicológico podia aguentar e pode”, acrescentou.

Após encerrar sua fala, emocionada, a atriz foi aplaudida e recebeu um abraço da jornalista Sandra Annenberg.

Em junho do ano passado, Klara Castanho publicou uma carta aberta após informações sobre estupro e doação de bebê terem sido expostas na internet por Antonia Fontenelle e o colunista Leo Dias.

“Esse é o relato mais difícil da minha vida. Pensei que levaria essa dor e esse peso somente comigo. Sempre mantive a minha vida afetiva privada, assim, expô-la dessa maneira é algo que me apavora e remexe dores profundas e recentes. No entanto, não posso silenciar ao ver pessoas conspirando e criando versões sobre uma violência repulsiva e de um trauma que sofri. Fui estuprada”, disse a atriz na carta, publicada à época em seu Instagram.

No último dia 15 de fevereiro, Klara Castanho já havia falado sobre como conseguiu lidar com o caso, em entrevista ao programa TV Fama, da Rede TV!. Ela destacou a importância da rede de apoio e disse que teve ajuda profissional.

“Eu não posso reclamar, eu tenho uma rede de apoio muito maravilhosa, pessoas muito maravilhosas ao meu redor. As pessoas que estão comigo são as que me receberam e me acolheram muito”, diz Castanho. “Eu sempre tive ajuda profissional. Então, foi só agregar ao que estava acontecendo.”

