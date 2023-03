Concurso de desenho e poesia para combater violência infantojuvenil no Amazonas

Manaus (AM) – Com o objetivo de promover a conscientização sobre a prevenção e combate à violência infantojuvenil, estão abertas as inscrições para o I Concurso Faça Bonito Amazonas para premiar estudantes, da rede estadual de ensino, autores de desenhos e poesias sobre prevenção e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. O edital está disponível em: https://www.fvs.am.gov.br/faca_bonito.

A iniciativa é da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), com a Secretaria de Educação e Desporto (Seduc), tendo apoio do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT-11 AM/RR), Ministério Público do Trabalho (MPT-AM/RR) e Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio (Iacas).

Nesta primeira edição, o concurso tem como tema “Faça bonito na escola e na vida: proteja nossas crianças e adolescentes”. O concurso, que faz parte da campanha “Faça Bonito”, realizada em todo o país, tem como objetivo estimular a criação de desenhos e poesias por crianças e adolescentes da rede estadual de ensino.

A iniciativa visa sensibilizar a sociedade sobre a importância de proteger as crianças e adolescentes do abuso e da exploração sexual. “Queremos reconhecer os estudantes como atores sociais nas ações de mobilização, conscientização e prevenção da violência, estimulando o protagonismo e o senso crítico deste público”, destaca Cassandra Torres, coordenadora de Vigilância das Violências e Acidentes do Amazonas, pela FVS-RCP.

Inscrição e premiação

Podem participar do concurso crianças e adolescentes alunos do 1º ao 9º ano do ensino fundamental da rede estadual, sendo do 1º ao 5º ano na modalidade desenho e do 6º ao 9º ano na modalidade poesia. As inscrições devem ser realizadas, de 22 a 29 de março, por formulário que deve ser preenchido pela equipe gestora da escola estadual.

A premiação será realizada por categoria. Os prêmios serão um notebook (1º lugar), um celular (2º lugar), um tablet (3º lugar) para cada uma das categorias (desenho e poesia). Para mais detalhes do concurso, acesse o edital: https://www.fvs.am.gov.br/faca_bonito.

Vigilância de Violência e Acidentes

A Vigilância de Violências e Acidentes visa conhecer a magnitude e a gravidade das violências e acidentes e fornecer subsídios para definição de políticas públicas, estratégias e ações de intervenção, prevenção, atenção e proteção às pessoas em situação de violência.

No Amazonas, a Vigilância de Violências e Acidentes é realizada por meio da Gerência de Doenças Crônicas e Agravos Não-Transmissíveis (Gvdant), do Departamento de Vigilância Epidemiológica (DVE) da FVS-RCP.

