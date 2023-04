Delegados, investigadores e escrivães do Amazonas são heróis da vida real

Manaus (AM) — Em meio aos desafios enfrentados no dia a dia, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) se empenha na importante missão em prol da Segurança Pública, aplicando diferentes formas de manter a ordem social e proteger os cidadãos. Delegados, investigadores e escrivães são heróis da vida real. No dia 21 deste mês se comemorou o dia do Policial Civil.

Para a delegada Deborah Barreiros, que atualmente está como adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) e atua como policial civil há nove anos, recém-completados, atuar na área é, primeiramente, se importar com pessoas e sempre tentar, por meio do trabalho, levar um acalento para famílias que precisam do apoio das equipes policiais.

“A rotina do policial civil é corrida, mas ao mesmo tempo é gratificante. Sempre me empenho para dar uma pronta resposta à sociedade. Trabalho para que a população tenha um conforto, ao fim da resolução de cada caso”, enfatiza.

O investigador de polícia Rodrigo Peixoto, lotado na Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM), atua na área desde 2011. Ele ingressou no grupo de elite da PC-AM, em 2014. Além disso, ele tem passagens em delegacias especializadas e Distritos Integrados de Polícia (DIPs).

“Nesta função temos como missão coletar dados e buscas soluções para o caso em que nos é dado. Quando o Inquérito Policial (IP) do caso é concluído, há uma sensação de dever cumprido”, salientou.

E o escrivão Aldecir Rodrigues, do Departamento de Inteligência e Polícia Judiciaria (DIPJ/AM), está na função há 12 anos. Ele ressaltou que o cargo traz responsabilidades e proporciona trabalhar em equipe.

“A vivência diária é de grande prestígio. Poder atuar nessa função me faz entender que eu tenho uma responsabilidade perante à sociedade; e poder exercer meu trabalho da maneira possível”, destacou.

As autoridades civis se dedicam em manter a ordem e levar segurança à população.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Polícia Militar realiza operação Escola Segura no Amazonas