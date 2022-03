Em Nhamundá, Tony Medeiros acompanha ações para famílias afetadas pela tromba d’água

Conforme a prefeita do município, Marina Pandolfo, a Prefeitura através da Defesa Civil do município “está dando todo o suporte necessário às famílias afetadas

Nhamundá (AM) – O deputado estadual Tony Medeiros (PSD) acompanhou nesta quinta-feira (3), ações de socorro às famílias cujas casas e barcos foram atingidos por uma tromba d’água ou funil de ventos em Nhamundá (distante 375 KM da capital Manaus). O fenômeno natural também deixou rastros de destruição em uma escola e pontos comerciais.

De acordo com a prefeita do município, Marina Pandolfo, a Prefeitura através da Defesa Civil do município “está dando todo o suporte necessário às famílias afetadas”.

O deputado Tony Medeiros informou que acionou o Governo do Estado e solicitou a reforma urgente da Escola Estadual Professor Raimundo da Silva Melo que foi destelhada com a força do vento.

“Entrei em contato com algumas secretarias estaduais. Solicitei por exemplo a reforma urgente da escola que foi atingida. A força do vento causou muita destruição, mas graças a Deus ninguém ficou ferido. O Governo do Estado já está ciente e tomando as medidas necessárias e a prefeita Marina Pandolfo e o vice-prefeito Neto Carvalho, estão desde o primeiro momento, dando suporte às famílias que tiveram as moradias afetadas” disse.

Segundo informações da Defesa Civil do município, pelo menos seis casas localizadas no bairro Santo Antônio também ficaram destelhadas.

Tromba d’agua

A tromba d’água é uma forte corrente de vento em funil que se prolonga até tocar a superfície da água. Ela pode se formar sobre um rio, mar, um lago ou no oceano. No caso de Nhamundá, o funil de ar começou na margem do rio, atingiu barcos atracados e entrou pela cidade.

