Aula de FitDance com boi-bumbá será realizada neste sábado no Largo de São Sebastião, em Manaus

Manaus (AM) – Num dos principais cartões postais de Manaus, o Largo de São Sebastião, a Cia Athletica vai realizar uma aula especial de Fit Dance, comandada por instrutores oficiais do programa de dança que é sucesso no mundo todo. A “FitDance Special Class” vai ocorrer no próximo sábado (6), às 16h, e faz parte das comemorações pelos 18 anos da Cia Athletica no Amazonas. Na ocasião também será lançada a programação das aulas de boi-bumbá da academia.

A aula, que será ministrada pelos dançarinos e coreógrafos Vinicius Mello e Victória Pires, conta com coreografias de diversos estilos musicais adaptadas à modalidade fitness, com queima de até mil calorias por hora.

De acordo com Lucas Pereira, gerente de Marketing da Cia Athletica Manaus, o evento também tem como objetivo chamar a atenção para a importância da atividade física para a saúde e bem-estar da população.

“Queremos reforçar que a atividade física, nesse caso a dança, ajuda a promover a saúde corporal e mental, possibilita a conexão entre as pessoas, promovendo a sensação de bem-estar. Além de perder calorias, os alunos ficam mais felizes, mais dispostos”. pontua.

Boi-bumbá

Após o aulão de FitDance, o Grupo Kboclos vai fazer um show especial para marcar o lançamento das aulas de boi-bumbá da academia. Os bailarinos da banda e os professores da Cia Athletica vão ensinar coreografias de clássicos de Caprichoso e Garantido e também das toadas que vão fazer parte do Festival Folclórico de Parintins em 2023.

“Todos os anos nós preparamos aulas especiais de boi-bumbá para que nossos alunos possam entrar no clima do Festival de Parintins e aprender as coreografias. Essa é uma das ações mais pedidas pelos nossos alunos e esse ano vamos realizar neste lugar maravilhoso que é o Largo de São Sebastião, em frente ao Teatro Amazonas, ícone da cultura amazonense, assim como o boi-bumbá”. destaca Lucas.

As aulas de boi-bumbá na Cia Athletica vão acontecer às segundas-feiras (22 e 29 de maio; 5 e 12 de junho) na unidade do Studio 5; e às quartas-feiras (24 e 31 de maio; 7 e 14 de junho) na unidade do Manauara Shopping.

Leia mais:

Bois Garantido e Caprichoso relembram incentivos de Amazonino para o Festival