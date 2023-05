Curso preparatório abre inscrições para a revisão do PSC da Ufam

Manaus (AM) – O Vetor Centro de Estudos acaba de abrir turmas com foco na revisão da 1ª e 2ª etapas do Processo Seletivo Contínuo (PSC) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Na última semana, a Ufam divulgou os editais e a previsão é que as provas sejam aplicadas em julho.

Para ajudar na preparação dos candidatos, o Vetor vai oferecer dez semanas de revisão de conteúdo. As aulas iniciarão dia 22 de maio, das 18h30 às 21h, e seguem até a véspera da prova, na unidade do cursinho localizada na avenida Via Láctea, 65, Conjunto Morada do Sol, no Adrianópolis.

“Esse é o momento ideal para aquele candidato que quer otimizar os estudos, fazer simulados e conhecer estratégias que o ajudarão a melhorar o desempenho na prova”, destacou o coordenador pedagógico do Vetor, Albervan Cidrônio.

Os alunos também contam com a ajuda de plataformas, apostilas e listas de exercícios. Além disso, o Vetor é o único cursinho a oferecer uma estrutura e suporte pedagógico que fazem toda a diferença na aprovação do aluno. A disponibilidade de cabines de estudos e de professores ao longo do dia são alguns dos diferenciais do Vetor.

“No último PSC, mais de 20 alunos foram aprovados apenas em Medicina, e quase todos eram vestibulandos que passavam o dia no Vetor, assistiam às aulas, almoçavam por aqui, faziam uso das cabines e ainda aproveitavam para tirar dúvidas diretamente com os professores”, disse Cidrônio.

Mais informações pelo número (92) 99312-0762 ou @centrodeestudosvetor.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Bolsa Idiomas prorroga inscrições para cursos de língua estrangeira, em Manaus

O que os alunos pensam sobre o plágio e como isso os afeta?