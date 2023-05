O que os alunos pensam sobre o plágio e como isso os afeta?

O plágio é a imitação de ideias e palavras alheias sem atribuí-las. Por isso é considerado grave ofensa de conduta moral nos meios sociais e acadêmicos.

Portanto, os alunos procuram evitá-lo para que seus nomes não sejam manchados e possam encerrar suas carreiras sem problemas ou problemas. No entanto, alguns indivíduos possuem uma ambivalênciacomportamento em direção ao plágio.

Assim, frequentemente, eles copiam os pensamentos e ideias dos outros para completar suas tarefas, pois sentem que não serão pegos. Mas acontece o contrário, e eles acabam arruinando a carreira. Eles não apenas falham no assunto, mas também carregam uma mancha que os assombra.

Esta postagem no blog discutirá as consequências que os alunos enfrentam devido ao plágio.

Custo do plágio para estudantes

Existem duas categorias de alunos que são afetados pelo plágio. Os alunos da primeira categoria cometem plágio roubando trabalhos ou artigos de outros, enquanto os alunos da segunda categoria incluem aqueles cujo trabalho é plagiado.

Vamos discutir em detalhes abaixo quais problemas os alunos de ambos os lados enfrentam.

Penalidades para os malfeitores

A maioria das instituições educacionais tem regulamentos rigorosos contra plágio e penaliza os infratores por manter a integridade acadêmica. A seguir estão as consequências significativas do plágio para os alunos.

A forma mais frequente de retribuição ao plágio envolve sanções acadêmicas, como reprovação em um trabalho, curso ou até mesmo expulsão da escola ou universidade.

Além de diminuir a nota atribuída ao trabalho, o plágio também pode prejudicar o desempenho acadêmico do aluno. Em algumas circunstâncias, a punição também pode incluir uma nota no histórico escolar do aluno, prejudicando suas chances de prosseguir os estudos.

Além disso, ocasionalmente pode levar a repercussões legais, principalmente se o material copiado for protegido por direitos autorais. Se isso ocorrer, o aluno pode ser indiciado por um crime ou obrigado a fazer uma restituição ao autor ou editor original. Portanto, os alunos devem compreender as ramificações legais do plágio e a importância de aderir às regras de direitos autorais.

Além disso, a carreira profissional de um aluno pode sofrer efeitos de plágio a longo prazo. Empregadores e programas de pós-graduação freqüentemente solicitam transcrições. Portanto, ter um histórico de plágio no registro de um aluno pode torná-lomais fácil para que consigam um emprego ou sejam aceitos em um programa de pós-graduação. Além disso, os alunos que plagiam também podem enfrentar repercussões pessoais. Por exemplo, pode diminuir sua autoestima e fazer com que se sintam culpados e envergonhados. Além disso, o plágio pode prejudicar as conexões dos alunos com seus professores, familiares e colegas.

Por fim, também pode trazer consequências educacionais, como ser forçado a participar de seminários ou aulas sobre honestidade acadêmica. Essas sanções destinam-se a ensinar aos alunos o valor de manter a integridade acadêmica e impedi-los de plagiar.

Como evitá-lo?

Evitar o plágio não é uma coisa difícil. Isso significa que os alunos podem escapar facilmente se trabalharem com honestidade e dedicação e receberem ajuda de utilitários como um detector de plagio para garantir que produzam um trabalho original.

Em primeiro lugar, os alunos devem realizar uma pesquisa completa sobre seus tópicos para desenvolver uma compreensão sólida para que não precisem copiar ideias de outras fontes. Em vez disso, eles têm suas ideias para escrever seu trabalho de maneira única e imperiosa.

Além disso, se buscarem ajuda em diferentes fontes, devem atribuí-las e citá-las adequadamente. Isso os ajudará a evitar o plágio e indicar sua honestidade com seus estudos.

Além disso, assim que terminarem a parte de redação, devem passar suas tarefas por um detector de plágio para encontrar instâncias de duplicação em seu material, quer isso tenha acontecido intencionalmente ou não. Um verificador de plagio pode determinar até mesmo a menor parte da cópia, pois seus algoritmos de aprendizado de máquina baseados em IA comparam um texto com bilhões de páginas da Web para verificar sua exclusividade.

Seguindo os resultados de um detetor de plagio, os alunos podem alterar seus trabalhos para torná-los totalmente originais.

Efeitos em alunos esforçados

O plágio também pode ferir as emoções e os sentimentos de estudantes esforçados se os culpados se safarem com a duplicação sem enfrentar quaisquer consequências. Infelizmente, é assim porque, se não forem tomadas medidas preventivas contra esse vírus, as pessoas que não trabalham duro podem progredir injustamente, deixando para trás aqueles que se esforçam para compor as tarefas. Além disso, os culpados muitas vezes copiam o trabalho de alunos merecedores e recebem o crédito que não merecem. Como resultado, pessoas trabalhadorasprecisa receber mais reconhecimento, o que os desmotiva. Assim, eles param de se esforçar em seus estudos, acabando por prejudicar seu progresso.

Além disso, isso também pode resultar na perda da qualidade geral da educação e da pesquisa. Isso acontece porque os alunos deixam de se esforçar para produzir trabalhos originais e únicos. Em vez disso, eles começam a confiar em atalhos e consideram os acadêmicos uma responsabilidade para obter um pedaço de papel chamado grau.

Além disso, o plágio pode prejudicar o desenvolvimento de habilidades críticas em estudantes diligentes. Impede que os alunos desenvolvam pensamento crítico, pesquisa e habilidades de escrita. Essas habilidades são necessárias para o sucesso no ensino superior e na força de trabalho. Infelizmente, os alunos que plagiam se privam de valiosas oportunidades de aprendizado e se preparam para o fracasso a longo prazo.

Como pará-lo?

Para evitar isso, as instituições acadêmicas devem desenvolver padrões e processos rígidos para preservar a integridade acadêmica, o que ajuda a combater o plágio. Isso significa que diretrizes apropriadas para citações apropriadas e verificações de plágio exigidas devem ser elaboradas para fazer os alunos entenderem o que está sendo exigido deles. Além disso, escolas, faculdades e universidades devem aplicar sanções aos alunos que plagiam para desencorajar essa atividade imoral.

Além disso, as instituições acadêmicas devem oferecer ferramentas e assistência para auxiliar os professores na detecção de plágio, para que possam encontrar facilmente os culpados.

Além disso, os alunos devem receber orientação adequada para escrevercentros e workshops sobre o valor da integridade acadêmica e as desvantagens do plágio.

Conclusão

O plágio nada mais é do que um lento envenenamento dos padrões acadêmicos se não for tratado com seriedade. É por isso que é responsabilidade dos professores, pais e instituições de ensino orientar os alunos sobre os impactos negativos do plágio para evitar que caiam nessa armadilha.

Esperamos que esta informação tenha dado a você grandes insights sobre os perigos do plágio para todos os alunos, sejam eles os últimos classificados ou os excelentes.

