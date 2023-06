Policlínica Codajás realiza ação de campanha do Teste do Pezinho

Um evento como este, que é para lembrar que existe o teste do pezinho, é essencial para divulgar o porquê do teste, onde essas crianças são acompanhadas

Manaus(AM)- Visando promover o apoio ao Dia Nacional do Teste do Pezinho, comemorado no dia 6 de junho, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), por meio do Serviço de Referência em Triagem Neonatal da Policlínica Codajás, realizou uma ação alusiva ao dia na última terça-feira (06), no largo São Sebastião, centro de Manaus.

A data foi criada pela Triagem Neonatal a nível nacional, com o objetivo de sensibilizar o público e os profissionais de saúde sobre a relevância do Teste do Pezinho, que no Brasil é fornecido pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as suas unidades de saúde.

Com o tema em campanha “Gotinhas que Importam”, o objetivo da ação foi a de orientar às pessoas, que passeavam na praça, sobre a importância do exame para detectar doenças logo nos primeiros dias de vida do bebê recém-nascido.

De acordo com a coordenadora do Serviço de Referência em Triagem Neonatal, a médica geneticista Vânia Gadelha, logo nos primeiros dias de vida, um exame pode identificar pelo menos sete doenças em recém-nascidos.

“Um evento como este, que é para lembrar que existe o teste do pezinho, é essencial para divulgar o porquê do teste, onde essas crianças são acompanhadas. O programa não é somente o teste, mas sim uma triagem de crianças que estão em risco com determinada doença, e após o diagnóstico, seguimos para o tratamento e quando se faz isso se consegue evitar muitos problemas”, afirmou a especialista.

Na Policlínica Codajás, acontece a atenção em saúde secundária, quando os resultados dos testes dão como resultado alguma alteração, entre os sete tipos de doenças raras, que podem ser Fenilcetonuria. Hipotireoidismo congênito, Anemia falciforme, Fibrose cística, Hiperplasia adrenal congênita, Deficiência de biotinidase e Toxoplasmose congênita.

A partir do resultado do teste, os usuários são encaminhados para o setor Serviço de Triagem Neonatal da Policlínica Codajás, onde passam a ser acompanhados por uma equipe multiprofissional, formada por psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeuta, Geneticista, pneumopediatria, gastropediatria, pediatra.

O universitário Luiz Gabriel, 22 anos, faz acompanhamento em saúde na Triagem Neonatal há cinco anos e fez questão de participar do ato simbólico de hoje, para falar da experiência dele em saúde na unidade.

“Recebi o diagnóstico de fibrose cística tardio, pois não foi detectado a doença na época que fiz na infância, mas é muito importante a conscientização deste evento para falar mais a respeito, que abrange todas as doenças. Hoje o meu tratamento é realizado na Policlínica Codajás e sempre fui bem auxiliado por todos os profissionais e agradeço a todos eles”, finalizou.

