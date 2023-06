Jornalistas do AM lançam Comitê em defesa da Pec do Diploma em Jornalismo

No dia Mundial da Liberdade de Imprensa, na noite desta quarta-feira (07.06), foi lançado pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado do Amazonas (SJP/AM) e Instituições de Ensino Superior (IES) o Comitê Amazonas de Defesa da PEC do Diploma, tendo como coordenadora a jornalista Islânia Lima.

No evento realizado via aplicativo de reunião Zoom, jornalistas profissionais, coordenadores do curso de jornalismo das faculdades Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Boas Novas, Martha Falcão e Nilton Lins, acadêmicos e estudantes tiveram a oportunidade de debater opiniões e dar sugestões sobre o tema atual de total relevância a toda categoria.

A reunião virtual contou também com a convidada especial, professora e doutora, Ivânia Vieira, que palestrou a todos com o tema “Jornalismo e Responsabilidade Social” e destacou a importância da valorização da profissão no contexto atual no Brasil.

“Destacamos que esta é uma campanha que deve receber apoio não apenas de profissionais e estudantes de jornalismo, mas pela sociedade na totalidade. De 2009 até a presente data, vimos e acompanhamos o quanto negativo se constituiu a retirada da exigência do diploma para o exercício profissional dos jornalistas. Chegou o momento de restabelecer esta exigência para garantir direitos e valorizar a produção de conteúdo, o respeito à ética e, com isso, prestar serviços de qualidade à população”, reforça o presidente do SJP/AM, Wilson Reis.

A partir de agora, o comitê passará por um processo de criação de programação, para início imediato às ações que possam mobilizar toda a sociedade, bem como jornalistas formados e estudantes de graduação.

Para a coordenadora do Comitê Amazonas da Pec do Diploma, jornalista Islânia Lima a pauta é de suma importância para todos.

“Durante 14 anos vimos muitas injustiças acontecendo com a nossa profissão, que literalmente foi banalizada e motivo de chacota por toda sociedade. Jornalismo é algo sério e que precisa ser respeitado e executado de forma ética, técnica e com a verdade, isso todos ganhamos e a sociedade também, principalmente com a valorização do profissional nos meios em que atua”, declarou.

Placar do apoio parlamentar

De igual importância na mobilização de professores, servidores e estudantes para o êxito das ações de campanha encaminhadas pelos 31 Sindicatos e a Federação Nacional dos Jornalistas – Fenaj, situa-se o apoio dos oito parlamentares que compõem a bancada amazonense da Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, em Brasília.

Para acompanhar o desenvolvimento desta campanha no Estado, o SJPAM criou o mapa de como votam os deputados. Até a presente data, estão registrados os apoios políticos à PEC, após manifestações de suas respectivas assessorias. Os deputados Sidney Leite (PSD); Átila Lins (PSD) e Amom Mandel (Cidadania) já declararam voto de apoio à PEC 206/12, conhecida como PEC do Diploma.

A coordenação da campanha no Amazonas aguarda com expectativa positiva que os demais parlamentares possam, também, declarar seus votos. Isto porque, a medida tem caráter suprapartidário. O restabelecimento à exigência do diploma – já aprovado no Senado Federal – resgata a dignidade de milhares de jornalistas em sua prática diária em benefício do jornalismo e da sociedade.

*Com informações da assessoria e colaboração da jornalista Islânia Lima

