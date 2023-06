Suspeito de assédio e importunação sexual praticado contra suas ex-funcionárias, o ex-secretário municipal de Assistência Social de Manacapuru, Rosinaldo Cavalcante Moura, de 51 anos, foi preso nesta quarta-feira (21), em Belém, no Pará.

Segundo a polícia, Rosinaldo utilizava do cargo para cometer os crimes. Ele também é investigado por estupro de vulnerável.

De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da Delegacia Especializada de Polícia (DIP) de Manacapuru, as investigações iniciaram na ocasião em que uma das vítimas compareceu à delegacia para formalizar a denúncia contra o autor.

“Além desta, outras vítimas, encorajadas a buscar ajuda, também vieram à delegacia para denunciar o suspeito pelas mesmas práticas criminosas. Segundo elas, o procurado utilizava do cargo que ocupava para intimidá-las”, contou.

A delegada conta, ainda, que durante as investigações as equipes receberam a informação de que o Rosinaldo estaria na cidade de Belém, no Pará, em um evento da igreja, e embarcaria para Manaus na terça-feira (20).

⚠️ Ex-secretário de Manacapuru é preso em Belém/PA acusado de cometer crimes sexuais. pic.twitter.com/ybxwKgqrcR — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 21, 2023

“Como tínhamos a informação de que ele viria para Manaus, fomos para o aeroporto da capital amazonense e ficamos aguardando a sua chegada. Entretanto, houve um contratempo e o homem não embarcou para a cidade e permaneceu em Belém, ocasião em que foi solicitado apoio dos policiais civis da PC-PA, para localizá-lo”, disse.

Conforme a titular, as equipes da Divisão de Homicídios, da PC-PA, iniciaram as buscas pelo homem e, na data de hoje, obtiveram êxito no cumprimento da prisão preventiva dele, que estava residindo em um hotel no bairro São Brás, naquele estado.

Rosinaldo responderá por estupro e ficará à disposição do Poder Judiciário, aguardando recambiamento para o Amazonas.

Leia mais:

Mulher é assassinada a tiros na frente da irmã em Manacapuru; veja vídeo

Preso suspeito de invadir casa e estuprar irmãs em Manacapuru

VÍDEO: Boi foge de fazenda e causa tumulto em Manacapuru, no interior do Amazonas