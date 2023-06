Melhorias no sistema de segurança das unidades da UEA da capital e do interior

Entre as medidas, destaca-se o reforço no serviço de segurança patrimonial

Manaus (AM) – Com o objetivo de proporcionar um ambiente mais seguro e tranquilo para toda a comunidade acadêmica, a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) anunciou um conjunto de melhorias voltadas à segurança das unidades da instituição localizadas na capital e no interior do estado.

Sob a supervisão do pró-reitor de Administração, Prof. Dr. Nilson José de Oliveira Júnior, foram reunidos, na Reitoria da UEA, diretores e representantes das unidades para discutir as ações que serão implementadas brevemente.

Entre as medidas anunciadas, destaca-se o reforço no serviço de segurança patrimonial. Baseado em um levantamento conjunto com uma empresa especializada, a iluminação das unidades da capital será aprimorada, visando garantir um ambiente mais seguro para estudantes, professores e funcionários.

O reitor da UEA, Prof. Dr. André Zogahib, pontua que as novas ações proporcionarão um ambiente mais seguro e tranquilo para a comunidade acadêmica.

“A implementação dessas medidas é fundamental para garantir a integridade e o bem-estar de estudantes, professores e funcionários, fortalecendo a missão da instituição de oferecer um ambiente propício ao ensino, pesquisa e desenvolvimento”, disse.

Outro ponto importante é o controle de acesso que está em fase de teste na Escola de Direito (ED). A UEA está implementando um sistema de cancelas e catracas para controlar a entrada de veículos e pessoas, por meio de identificação facial. Após a conclusão dos testes na ED, esse sistema será instalado em todas as unidades de Manaus.

No que diz respeito à contratação de agentes de portaria, o contrato administrativo receberá um acréscimo de 21,74%. Isso resultará em um aumento de 32% no efetivo previsto, estabelecido no contrato com a empresa Amazon Security Ltda.

Todos os postos de segurança serão ocupados por vigilantes treinados, ressaltando, ainda, que estarão com os equipamentos adequados. Além disso, haverá um aumento de nove postos de vigilantes diurnos e cinco postos de vigilantes noturnos todos treinados e equipados. A contratação de três vigilantes com motocicleta também está prevista para realizar rondas.

A UEA está em processo de tramitação de uma nova contratação no Centro de Serviços Compartilhados (CSC), a fim de realizar o procedimento licitatório. Espera-se que seja efetivada em até quatro meses.

Sistema de Monitoramento de Circuito Fechado de TV – Outra medida importante é a instalação de um sistema de monitoramento por Circuito Fechado de Televisão (CFTV). A universidade pretende instalar 699 câmeras em todas as unidades da capital, com uma central de monitoramento 24 horas. Esse projeto está em fase de contratação, com previsão de efetivação em até 60 dias.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

George Lins fala sobre o projeto que estabelece educação financeira nas escolas públicas do AM

Ex-secretario de Manacapuru suspeito de assediar ex-funcionárias é preso no Pará

Festival de Cultura termina nesta sexta-feira com show do Grupo A Toada, em Manaus