Delegações do Paraguai, Panamá e Bolívia conhecem ações do Prosamin+

Manaus (AM) – Delegações dos governos do Paraguai, Panamá e Bolívia e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) participaram, nesta quarta-feira (21), de visita de campo às áreas do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). A delegação, formada por 24 pessoas, está desde terça (20) na capital amazonense, e segue até esta quinta-feira (22), em evento de intercâmbio técnico de experiências com programas de intervenção socioambiental, envolvendo reassentamento de populações.

Desenvolvido pelo Governo do Amazonas, o Prosamin+ é uma referência para o BID nesse tipo de projeto e, por isso, a delegação veio conhecer de perto a sua estrutura. Na visita guiada pela equipe da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), os participantes conheceram as etapas mais antigas do programa.

Nesta quinta, eles irão às obras do novo Prosamin+, nas comunidades da Sharp e Manaus 2000, e visitarão o Residencial Rodrigo Otávio, o primeiro inaugurado nessa nova fase, já com tipologia diferenciada, com apartamentos maiores para receber as famílias reassentadas. O Prosamin+ é executado pela UGPE e tem financiamento do BID.

De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, engenheiro civil Marcellus Campêlo, a programação de campo é uma oportunidade para que as comitivas conheçam de perto as ações desenvolvidas através do Prosamin em Manaus e o que está por vir. “Ao longo dos anos temos desenvolvido o que chamamos de tecnologia social. Ou seja, após a retirada das famílias e reassentamento nas unidades habitacionais, trabalhamos muito fortemente, com os moradores, temas que despertem a consciência ambiental e que promovam a interação social”, afirmou.

A primeira parada do grupo foi no Residencial Mestre Chico 2, no bairro Cachoeirinha, zona sul. No local, um dos destaques foi a iniciativa de reciclar o óleo de cozinha, projeto que acabou com o problema de entupimento dos encanamentos, causados pelo produto. Hoje, os próprios moradores estão recolhendo o óleo de soja em um kit ecológico de cinco litros distribuído pela UGPE e colocando o produto no ponto de coleta, dentro do residencial. Em breve, será ministrada à comunidade uma oficina de produção de sabão à base de óleo, para que possam reaproveitar o produto para uso próprio ou comercialização.

A moradora Regina Kelly disse que mudou de atitude, após sair da área de alagação e participar das atividades de educação ambiental oferecidas no residencial. “O Prosamin+ foi um transformador de vidas. Quando mudei para cá, participei dos cursos de reciclagem e vi que não devia jogar óleo na pia, assim como não devia acumular sujeira. Minha visão se abriu para o meio ambiente. Hoje, sabemos que, quando deterioramos nosso bairro, estamos destruindo a nossa própria casa”, relata.

A delegação também esteve no Parque das Araras, construído pelo Prosamin em uma antiga área alagada, transformada em espaço de lazer para a comunidade. O subcoordenador Ambiental da UGPE, Otacílio dos Santos, destacou a convivência harmônica da população com a natureza. As araras, que dão nome ao parque, vêm descansar todo fim de tarde, no local, enquanto as famílias aproveitam os equipamentos instalados para interagir socialmente e desfrutar de uma área apta à prática de esportes, com quadra, brinquedos e local para jogos de mesa.

“Do ponto de vista socioambiental, esse é um exemplo de evolução do programa, que já passa de 16 anos de implantação. Hoje, estamos aqui mostrando o quanto aprendemos com as lições ao longo do tempo de sua execução. A cada fase do Prosamin estamos detectando as necessidades específicas e melhorando o trabalho, do ponto de vista social e ambiental”, ressaltou.

Coleta e tratamento de esgoto

A comitiva também esteve na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Waldir Santos Brito, construída através do Prosamin, no bairro Educandos, zona sul, considerada a maior da região Norte. A obra foi inaugurada em 2020, pelo governador Wilson Lima. Tem capacidade para tratar até 300 litros por segundo e beneficia 192 mil pessoas. A ETE recebeu investimentos de R$ 48,4 milhões e utiliza tecnologia de ponta, desenvolvida na Noruega.

Para o representante do Ministério de Obras Públicas e Comunicação do Paraguai, Julio Rios, a troca de experiências com as equipes do Prosamin+ será levada como um legado. No país vizinho, ele trabalha em um programa de habitação que vai reassentar 1.500 famílias em Assunção.

“É interessante ver as semelhanças desse projeto maravilhoso realizado aqui no Amazonas com o que estamos fazendo, construindo habitações e garantindo a segurança das pessoas. Nosso programa também tem um componente ambiental muito grande, e aqui estamos vendo como podemos trabalhar todo esse sistema de reassentamento involuntário das famílias. Valorizamos muito a experiência de anos que o Governo do Amazonas tem com esse tipo de trabalho. Vai ser muito útil o que estou vendo aqui. É um trabalho magnífico”, salientou.

No Parque Residencial São Raimundo, as delegações estrangeiras conheceram o Centro de Referência da Assistência Social (Cras), unidade da Prefeitura de Manaus, instalada em espaço construído pelo Prosamin e cedido ao município pelo Governo do Amazonas.

No local, os moradores e a população do entorno, dos bairros Glória, Aparecida, Presidente Vargas e Centro, têm acesso às políticas sociais voltadas ao atendimento integral à família e de proteção aos idosos e à pessoa com deficiência. Hoje, o centro atende uma média de 100 pessoas por dia.

No Parque Rio Negro, onde a visita encerrou, os visitantes puderam interagir e tirar dúvidas com os técnicos da UGPE e moradores.

Nesta quinta-feira (22/06), as comitivas farão visitas guiadas às comunidades da Sharp e Manaus 2000, nas zonas leste e sul, onde o Governo do Amazonas vai reassentar 2.383 famílias. À tarde, os participantes voltam à sede da UGPE para o balanço final do evento.

