Samuel Queiroz, do Grupo Queiroz, receberá homenagem na Câmara Municipal de Manaus

Manaus (AM) – O Grupo Queiroz será homenageado nesta quinta-feira (22), pela Câmara Municipal de Manaus (CMM). Um dos fundadores da empresa, Samuel Queiroz, irá receber a Medalha de Ouro Cidade de Manaus, honraria concedida pela contribuição à economia e geração de empregos no Amazonas.

A propositura para concessão da medalha foi feita pelo vereador Wallace Fernandes Oliveira. A solenidade acontece a partir das 13h, no Plenário Adriano Jorge, na CMM. Samuel, junto com o irmão Otoniel Queiroz, são os fundadores da empresa, que em agosto deste ano completa 30 anos.

Os dois sempre foram parceiros nos negócios. Juntos, venderam ovos, frutas e polpas. Logo, passaram a trabalhar com a comercialização de embalagens e materiais plásticos, em uma pequena loja na avenida Tefé, na Cachoeirinha.

Em 2010, Anderson, filho de Samuel, que atuava como advogado, decidiu ir trabalhar com o pai. Com novas ideias e um espírito empreendedor, Anderson passou a gerir o negócio em 2016, com a irmã Andreza e a prima Thainá, filha de Otoniel. A terceira geração da família Queiroz torna-se então responsável pelo crescimento daquele que hoje é conhecido na região Norte como Grupo Queiroz.

A Queiroz é referência em embalagens, no país, e uma das principais empresas da região Norte em materiais para food service e papelaria. No Amazonas, conta com 15 lojas, além de um centro de distribuição. Desde 2021, está presente também em Roraima, com duas lojas instaladas em Boa Vista.

Segundo Samuel Queiroz, é uma honra poder receber em nome do grupo a homenagem, principalmente por ser o ano do 30º aniversário da empresa. “Eu compartilho essa felicidade com toda a família, em especial meu irmão que sempre esteve comigo, os colaboradores da Queiroz que diariamente se dedicam a oferecer o melhor serviço e atendimento, e os clientes, que estão sempre ao nosso lado e nos ajudam a construir essa história”, destacou.

