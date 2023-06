Evento online e gratuito aborda futuras habilidades exigidas no mercado de trabalho

Habilidades ligadas às tecnologias, comunicação, negociação, criatividade e inteligência emocional deverão fazer parte do perfil do profissional

Manaus (AM) – O Centro de Ensino Literatus convidou a diretora de Tecnologia no Fab Lab Manaus e especialista em soluções digitais, Jaqueline Soeiro, para apresentar uma transmissão ao vivo sobre as “Habilidades do Futuro: Como se Preparar para um Mercado de Trabalho Impulsionado por Inteligência Artificial”. O evento é gratuito e ocorrerá nesta quinta-feira (22), às 18h, no canal do YouTube da instituição.

Estudantes e profissionais interessados em participar poderão acompanhar a transmissão da live por meio do link https://youtube.com/@GrupoLiteratusEducacional.

O bate-papo será conduzido pela coordenadora da plataforma de capacitação online Literatus Digital, Aline Miranda. “A live será voltada para o público em geral, independente da área de formação“, informa.

A ideia, segundo Aline, é conscientizar os participantes que é fundamental saber que o perfil profissional vai muito além da formação acadêmica.

“É preciso investir em habilidades que contribuirão para os processos da empresa”, comentou.

Habilidades ligadas às tecnologias, comunicação, negociação, criatividade e inteligência emocional deverão fazer parte do perfil do profissional do futuro.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Esfera Energia busca novos parceiros no Amazonas de olho na expansão do mercado livre

Mercado global de Fantasy Sports deve atingir até US$ 30 bilhões em 2027, revela estudo

Samuel Queiroz, do Grupo Queiroz, receberá homenagem na Câmara Municipal de Manaus