Lista de aprovados do Sisu para 2° semestre é divulgada

A lista com o nome dos aprovados para o segundo semestre de 2023 no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) foi divulgada nesta terça-feira (27), no site do processo seletivo.

O sistema possibilita a entrada de alunos na universidade pública através do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), o Sisu recebeu mais de 300 mil inscrições.

As orientações e documentos necessários para se matricular são informados na página do Sisu. Os aprovados hoje (27) devem realizar a matrícula entre os dias 29 de junho e 4 de julho.

Leia mais

Prazo para inscrições do Sisu encerram nesta quinta-feira

Inscrições para Sisu no 2º semestre começam segunda-feira

Prazo de matrícula para aprovados na 3ª chamada do Sisu termina nesta sexta-feira

*Com informações do G1