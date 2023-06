Prazo de matrícula para aprovados na 3ª chamada do Sisu termina nesta sexta-feira

Os candidatos aprovados na 3ª chamada da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (SISU) tem até a sexta-feira (16), para concluírem a matrícula na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).

As matrículas iniciaram no último dia 13 e irão terminar no dia 16. A admissão é feita através da internet, no Sistema Ingresso.

As informações a respeito de documentos, matrículas e lista de espera podem ser encontradas através do site oficial da universidade.

