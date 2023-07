Aumentam casos de violência contra o idoso no Brasil

A pandemia da COVID-19 trouxe um aumento nos casos de violências contra o idoso. Sendo parte do grupo de risco, essa parcela da população foi forçada a mudar seus hábitos adotando a quarentena para garantir sua saúde. No entanto, essa medida de isolamento, por mais efetiva que seja para diminuir o contágio do vírus, acabou aumentando o número de casos de violência.

Comemorado no dia 15 de junho, o Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa foi oficialmente reconhecido no ano de 2011 pela Assembléia Geral das Nações Unidas. Entre todas as manifestações em prol dos direitos dos idosos, várias ações de alertas são realizadas no mês de junho, tanto nacionalmente quanto regionalmente.

Tipos de violência

A violência física é uma problemática que vem se mostrando bastante recorrente em nossa cidade. Em Manaus, tivemos um caso recente, uma idosa de 87 anos foi agredida com cabo de vassoura pela própria neta, uma mulher de 40 anos, no último domingo. Os policiais que atenderam a ocorrência relataram que a idosa foi encontrada com escoriações no braço e nas mãos.

Outro tipo de violência é a psicologia ou emocional, quando a pessoa realiza xingamentos, sustos, constrangimentos, impedimento de ver algum familiar ou amigo. Geralmente nesses casos, o idoso não consegue sair dessa relação tóxica, pois a autoestima dessa pessoa é constantemente atacada.

Por fim, ainda existe a violência financeira ou material, onde ocorre a exploração ilegal dos idosos a partir do desvio de recursos financeiros ou patrimoniais. Você provavelmente já ouviu falar de algum caso onde o idoso servia como moeda de troca em lares, pois só o dinheiro deste cidadão importava para quem usufruía dos recursos.

Núcleo de Defesa

Segundo a Delegacia Especializada em Crimes Contra o Idoso (DECCI), só em 2023, até o momento, o núcleo recebeu 2.101 denúncias referentes aos diversos tipos de violência contra a pessoa idosa em Manaus. Entre as principais queixas estão a perturbação da tranquilidade, contra a honra, maus tratos, negligência, abandono, retenção de cartão e apropriação ou desvio de bens do idoso.

Mas não basta apenas alertar a população sobre os tipos de violência, é preciso aprimorar a rede de proteção, como explica a delegada titular do DEECI, Andréa Nascimento.

‘’Conscientizar a população sobre os tipos de violência contra o idoso é fazer com que cada um assuma a responsabilidade de seus atos. Além das redes de proteção à pessoa idosa, temos 30 delegacias distritais espalhadas pela capital no qual as denúncias podem ser efetuadas tanto pela vítima quanto pela população que souber qualquer tipo de violação dos direitos do idoso’’, disse a titular.

A Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI) também realizou, recentemente, a implantação do Núcleo Estratégico de Atenção à Violência Contra Pessoa Idosa (NEAVPI). Atuante na Policlínica Gerontológica Darlinda Esteves Ribeiro, da FUnATI, o núcleo servirá como acolhimento psicossocial, protocolos de atendimento e conduta de prevenção através de capacitações e educação continuada.

‘’A proposta do núcleo é fortalecer esta rede de proteção através do fortalecimento de políticas públicas com levantamento de dados estatísticos e implantação de uma central especializada para a pessoa idosa na FUnATI’’, comentou o reitor da fundação, Euler Ribeiro.

A Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), também atua na capital através do Centro Integrado de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Cipdi), que está atualmente, em processo de expansão. Com sua primeira unidade descentralizada localizada na zona norte, a integração desse espaço fez parte das ações do Junho Violeta, a campanha de conscientização e combate à violência contra os idosos.

‘’É comum que a família e até mesmo o próprio idoso não estejam preparados para lidar com o processo de envelhecimento. O Cipdi trabalha com foco nessas questões, com a equipe psicossocial orientando, mediando conflitos e buscando o resgate dos vínculos familiares’’, afirmou Franciane Alves, secretária executiva adjunta dos Direitos da Pessoa Idosa da Sejusc.

Acolhimento de idosos em Manaus

A Fundação de Apoio ao Idoso Dr. Thomas presta, atualmente, o serviço de coordenar e avaliar a execução da Política Municipal do Idoso, sob o desenvolvimento de estratégias que garantam os direitos sociais dos idosos da capital, além de assegurar a promoção da autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.

Com mais de 40 anos de atuação na capital, a Casa do Idoso São Vicente de Paula também é lar de muitos cidadãos que chegaram à melhor idade. Sobrevivendo de doações, a obra social enfrentou durante a pandemia, tanto pelo isolamento social quanto as questões financeiras. Neste espaço, as atividades promovem o desenvolvimento da autonomia, fortalecimento de vínculos familiares e na prevenção de situações de risco social para pessoas acima de 60 anos.

Os canais que recebem denúncias de maus-tratos ao idoso são: Disque 100, Disque 190, Disque 181, Disque 185 (Disque Idoso), delegacias ou unidades municipais de saúde.

