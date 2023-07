Navio de cruzeiro pesando 5 vezes mais que o Titanic será lançado em 2024

O Icon of the Seas, da Royal Caribbean International, é um mamute de 365 metros de comprimento e pesará 250.800 toneladas. Para efeito de comparação, é como tentar manter duas Torres CN flutuando. Para se ter uma ideia, seu peso é 5,4 vezes maior e com cem metros a mais que o Titanic, navio do início do século 20 muito aclamado pelo seu tamanho, mas que naufragou em sua primeira viagem, em 1912.

Quando navegar pelas águas do Caribe em janeiro de 2024, acomodará confortavelmente cerca de 5.610 passageiros e 2.350 tripulantes. O navio também terá o maior parque aquático do mundo no mar.

Nomeado Categoria 6, ele contará com seis toboáguas recordes, mas os hóspedes que desejam uma experiência mais descontraída também podem relaxar nas sete piscinas e nove hidromassagens do barco.

“Surpreendente”

O navio está sendo construído no estaleiro Meyer Turku, um dos principais construtores navais da Europa, em Turku, na Finlândia.

Em uma conferência de imprensa no local no início deste ano, o presidente e executivo-chefe da Royal Caribbean International, Michael Bayley, disse à mídia que a embarcação estava a caminho de se juntar à frota da Royal Caribbean em 26 de outubro, antes de sua estreia em 2024.

*Com informações da CNN