Processos seletivos com 7.548 vagas de nível médio

Estão abertas as inscrições para dois processos seletivos simplificados com oferta total de 7.548 vagas temporárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São 6.742 chances para agente de pesquisas e mapeamento e 806 para supervisor de coleta e qualidade. Os selecionados serão contratados inicialmente para um ano de serviço, prorrogáveis por mais dois.

Ambos os cargos exigem nível médio de escolaridade, e os supervisores de coleta e qualidade ainda precisam ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva ou provisória, no mínimo de categoria B, no prazo de validade. Os interessados devem se manifestar no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizadora da seleção, até as 23h do dia 19 de julho. A taxa de inscrição para cada seleção custa R$ 42,20.

As provas objetivas dos dois concursos serão aplicada no mesmo dia: 17 de setembro. Os candidatos ao posto de agente de pesquisas e mapeamento farão questões de Língua Portuguesa (20), Matemática e Raciocínio Lógico (15), Ética no Serviço Público (5) e Geografia (20). Para o posto de supervisor de coleta e qualidade as questões serão de Língua Portuguesa (14), Matemática e Raciocínio Lógico (8), Ética no Serviço Público (5), Noções de Informática (5), Noções de Administração e Situações Gerenciais (14) e Geografia (14).

Os aprovados serão divulgados oficialmente em 23 de outubro. Agentes de pesquisa e mapeamento receberão salário de R$ 1.387,50 e supervisores de coleta e qualidade, de R$ 3.100. As jornadas de trabalho serão de 40 horas semanais, sendo oito horas diárias.

*Com informações do Extra

