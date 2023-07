Soroterapia auxilia a potencializar a beleza e aumentar a imunidade, afirma especialista de Manaus

Manaus (AM) – Conhecida como “soro da beleza”, a soroterapia vai muito além da busca pela perfeição estética, o tratamento reforça a imunidade do ser humano, além de auxiliar na perda de gordura e promover aumento de massa muscular, segundo a doutora Josi Monteiro, enfermeira esteta e proprietária da clínica Pele de Nuvém.

“A soroterapia ainda opera em outras situações no corpo como a reposição de vitaminas aplicado por via endovenosa, que promete mais energia e bem-estar, fortalece a pele, cabelos, unhas e melhora o humor e ajuda a combater o envelhecimento. Todo mundo deveria fazer esse tratamento”, ressaltou a doutora Josi.

A enfermeira esteta explica que o grande diferencial da soroterapia é a rapidez dos resultados, que diferente da medicação oral, já na primeira sessão é possível comprovar os efeitos do soro aplicado.

“Por meio do soro na forma intramuscular conseguimos resultados desejados e apropriados para cada organismo e suas peculiaridades”, destacou doutora Josi.

Quem pode fazer esse tratamento?

Conforme a doutora Josi, deve ser feito uma avaliação minuciosa do que se quer alcançar através do tratamento e assim traçar o protocolo. Homens e mulheres de todas as faixas etárias podem se submeter ao protocolo soroterápico.

Há diversos tipos de soroterapia, que podem ser usadas para os mais diferentes objetivos. Entre eles se destacam: detox, emagrecimento, fortalecimento do organismo, ganho energético e para tratamentos de disbiose, muito procurado em seu consultório.

“O local de aplicação dos soros varia conforme indicação do tratamento classificado”, explicou.

Ainda segundo a doutora Josi, a duração do tratamento varia de paciente para paciente e depende das condições e objetivos dele.

“Soroterapia traz saúde e bem estar aos que buscam tratamento”, finalizou.

*Com informações da assessoria

