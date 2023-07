Presídios de Manaus passam por vistoria após morte de detento e suspensão de visitas

Detento de 21 anos foi atacado dentro do IPAT na terça-feira

A morte de um detento após briga no Instituto Penal Antônio Trindade (IPAT) na BR 174, na tarde de terça-feira (18), resultou em uma vistoria em cinco unidades prisionais de Manaus, nesta quarta-feira (19).

Segundo a Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), revista é uma ação de rotina, prevista no Procedimento Operacional Padrão, que prevê a ativação da operação Cérberus com o objetivo de preservar a ordem e a estabilidade do sistema penitenciário.

Na semana passada, também houve a suspensão, por 30 dias, de visitas presenciais em todas as unidades prisionais da cidade.

Ainda de acordo a Seap, a ação conta com apoio de tropas especializadas da Polícia Militar no patrulhamento ostensivo e preventivo dentro e fora dos presídios.

