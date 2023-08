Obra de pavimentação da estrada da Emade chega a 70% de conclusão, em Tefé

Com investimento no valor de R$ 25,4 milhões, a obra tem previsão de entrega para dezembro deste ano

Tefé (AM) – O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), avançou com a obra de pavimentação da estrada da Emade, situada na zona rural do município de Tefé (distante 523 quilômetros de Manaus).

Com investimento no valor de R$ 25,4 milhões e previsão de entrega para dezembro deste ano, a obra, que apresenta 70% de conclusão, contempla a realização de serviços em 21,6 quilômetros de extensão da estrada, dos quais 12 quilômetros já estão concluídos.

A obra inclui serviços de terraplanagem; pavimentação; drenagem, com meio-fio, calçadas, bocas-de-lobo, sarjetas e instalações de bueiros; e sinalização horizontal e vertical.

Benefícios

A estrada da Emade é uma via emblemática e dá acesso a diversas comunidades rurais, entre elas São Francisco, Boa Vontade e a Agrovila da Emade.

A pavimentação da via irá facilitar o escoamento da produção local, além de garantir mais segurança e dignidade a todos os usuários da estrada.

Para o secretário da Seinfra, Carlos Henrique Lima, a estrada da Emade é fundamental para o município e trará benefícios para toda a comunidade.

“A pavimentação da estrada da Emade é uma demanda antiga da população. Na gestão do governador Wilson Lima, essa obra recebeu a devida importância e foi retomada, visando beneficiar a população e a economia do município, que se destaca pela forte produção de hortifrutigranjeiros”, destacou.

Situado na região do Alto Solimões, o município de Tefé tem uma população estimada em 73.669 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao censo realizado em 2022.

