Relacionamento: Férias curtas podem salvar relação, segundo pesquisadores finlandeses

Tirar férias com seu novo amor pode ser uma experiência emocionante e romântica. Mas mesmo que vocês estejam juntos há algum tempo, ainda há coisas a considerar ao decidir quanto tempo sua viagem deve durar.

De acordo com pesquisadores finlandeses, tirar férias curtas pode trazer inúmeros benefícios. O estudo é da Universidade de Tampere, na Finlândia e sugere que oito dias é a quantidade perfeita de tempo para ficar longe de casa. Podendo reduzir o estresse, melhorar a produtividade, a criatividade e aumentar os níveis de felicidade.

O especialista em relacionamentos bem-sucedidos do MeuPatrocínio, Caio Bittencourt, acredita também que oito dias é o tempo ideal para passar com um novo amor. O casal terá um curto período de tempo juntos, mas que pode ser muito intenso, especialmente para se conhecerem e se apaixonarem ainda mais. Por isso, ele separou três motivos que fazem com que as férias curtas seja a escolha certa.

“Férias curtas permitem que casais criem memórias únicas e muito marcantes, além de não permitir que enjoem ou se estressem com a companhia do outro, por ser pouco tempo. Oito dias é a quantidade perfeita de tempo para uma escapada romântica com seu novo amor. Além disso, fazer pausas regulares no trabalho pode ajudá-lo a se sentir revigorado e recarregado, fazendo com que seu retorno te deixe muito mais produtivo.” diz Caio.

Dicas para aproveitar

Crie memórias duradouras

Uma viagem curta permite que os casais criem memórias duradouras sem sentir muita pressão ou estresse. Você não precisa se preocupar em preencher cada minuto com atividades, você pode simplesmente aproveitar a companhia um do outro e explorar novos lugares juntos. Férias de oito dias darão a vocês tempo suficiente para se conhecerem melhor enquanto criam memórias especiais que durarão para sempre.

Uma chance de crescer mais perto

É uma oportunidade incrível para se conhecerem melhor e se aproximarem como casal. Passe algum tempo desfrutando de atrações turísticas tradicionais locais, mas também certifique-se de deixar algum espaço para momentos espontâneos e atividades que revelam seu verdadeiro eu.

“Reserve um tempo para aprender sobre os gostos e desgostos, interesses e hobbies um do outro. Além de explorar os arredores e participar de atividades emocionantes, como passeios, caminhadas, jantares e até uma noite regada a romance. Esta é a maneira ideal de conhecer alguém melhor e se divertir ao mesmo tempo.” indica Caio.

O equilíbrio perfeito entre intimidade e aventura

As férias também podem proporcionar equilíbrio entre estar sozinho e estar junto. Muitas pessoas precisam de seu próprio espaço para se sentirem equilibradas, enquanto outras precisam de mais tempo de qualidade com o parceiro para se sentirem conectadas.

Oito dias permitem que os casais encontrem esse equilíbrio, proporcionando tempo suficiente para recarregar as baterias, ao mesmo tempo em que dão aos parceiros tempo de qualidade suficiente para aprofundar sua conexão.

Portanto, se você está procurando maneiras de se manter saudável, feliz e produtivo em seu relacionamento ou está procurando oportunidades extras de vínculo com alguém especial, considere fazer uma pausa de oito dias da realidade!

*Com informações da assessoria

