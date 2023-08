Veja horário de retirada das pulseiras do #SouManaus2023

As pulseiras, que possuem sistema antifraude, serão checadas por agentes de segurança

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), reforça o horário de funcionamento dos pontos de troca de pulseira do #SouManaus Passo a Paço 2023, nos supermercados Nova Era, no domingo, 3 de setembro.

Horários de troca no domingo, 3/9

Nova Era Flores: 13h às 20h

Nova Era Torres: 13h às 21h

Nova Era Silves: 13h às 20h

Nova Era Grande Circular: 13 às 18h

As trocas serão realizadas conforme o horário de funcionamento de cada unidade do supermercado.

A Manauscult reforça que é expressamente proibida a comercialização das pulseiras por terceiros, implicando na prática do “cambismo” de ingressos tipificada como crime, conforme disposto no artigo 2º, IX, da Lei nº 1.521/51, que trata sobre os crimes contra a economia popular. A pena prevista varia entre seis e dois anos de prisão e multa.

As pulseiras, que possuem sistema antifraude, serão checadas por agentes de segurança, nas baias de revista e acesso ao evento, com leitor de “QR Code” e reconhecimento facial. Destinadas apenas para acesso a dois, de um total de sete palcos, as pulseiras são limitadas a uma por Cadastro de Pessoa Física (CPF).

