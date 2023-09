Wesley Safadão anuncia pausa na carreira após problemas de saúde 

O cantor Wesley Safadão anunciou uma pausa em sua agenda de shows e na carreira por tempo indeterminado. Ele segue recomendações médicas, após apresentar “problemas de saúde”, conforme diz a nota publicada neste domingo, 3.

“Em breve estarei de volta, até lá espero contar com o apoio de todos vocês!”, escreveu o artista na legenda do post.

O comunicado foi escrito pela Camarote Shows, que pediu a compreensão de todos e agradeceu pelo carinho que os fãs sempre tiveram com Wesley.

“Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica”.

O artista, de 34 anos, completa 35 no dia 6 de setembro. Ele se apresentou no sábado, 2, em Natal, Rio Grande do Norte. Na página oficial do artista, não há próximos shows confirmados em sua agenda.

