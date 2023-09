Governo inicia campanha de sensibilização sobre obras de esgotamento sanitário do Prosamin+

Manaus (AM) — O Governo do Amazonas vai iniciar na próxima semana as obras de esgotamento sanitário do Programa Social e Ambiental de Manaus e Interior (Prosamin+). Mas, antes de entrarem as máquinas, está sendo realizada, a partir desta quarta-feira (06), uma campanha de sensibilização com a comunidade, para mostrar os objetivos com as obras e seus benefícios. A ação está acontecendo na área que vai do bairro Nova República, zona sul, à Comunidade da Sharp, no Armando Mendes, zona leste de Manaus.

O Prosamin+ é um programa executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). O secretário da Sedurb, Marcellus Campêlo, explica que um diferencial das obras realizadas pelo Governo do Amazonas é a prioridade dada às pessoas.

“Através desta campanha, por exemplo, buscamos estabelecer uma parceria com a comunidade, para que entenda que o esgotamento sanitário não é apenas uma questão de infraestrutura, é um investimento no bem-estar dos moradores, na preservação dos recursos naturais e no futuro das novas gerações. Temos estudos que mostram que, em áreas que receberam saneamento básico via Prosamin, o índice de doenças diarreicas em crianças reduziu”, destaca.

A subcoordenadora Social da UGPE, Viviane Dutra, destaca que, mais do que informar sobre as obras, o objetivo é orientar a população sobre o que é saneamento e como isso vai impactar diretamente na saúde e qualidade de vida de quem mora na região. “A participação popular influi e atesta a qualidade das obras, por isso, além de informar, mantemos mecanismos de queixas e sugestões sempre disponíveis”, afirma.

O Prosamin+ vai construir 59 quilômetros de redes de coleta de esgoto e sete estações elevatórias, com investimento de R$ 95 milhões, sendo R$ 61,1 milhões através do programa. Os outros R$ 35,9 milhões serão viabilizados por meio de Cooperação Técnica entre Governo do Estado, Prefeitura Municipal e a concessionária Águas de Manaus, que visa, entre outras ações, a construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). A ETE será construída pela Águas de Manaus em um terreno doado pelo Estado.

A sensibilização na área começa com uma reunião com as lideranças das comunidades da Sharp e do bairro Nova República, seguida pela abordagem porta a porta dos moradores. À medida em que a obra de esgotamento sanitário avançar, todas as residências serão informadas e sensibilizadas.

Para uma abordagem mais abrangente, a campanha incluirá material gráfico informativo e interativo, placas, carros de som, além de atividades socioambientais e o uso das redes sociais e site da UGPE.

A designer da UGPE, Polyana Encarnação, que trabalhou na identidade visual da campanha de sensibilização, ressalta a importância de levar aos moradores uma mensagem clara, envolvente e impactante, para garantir uma compreensão abrangente sobre as obras. “Isso permite que a comunidade compreenda os benefícios diretos para a saúde pública, meio ambiente e qualidade de vida”, destaca.

Tô na Obra

A campanha de sensibilização envolverá ainda visitas de estudantes e moradores das áreas de abrangência do Prosamin+ às obras de saneamento, a exemplo da ETE Educandos, concluída em etapa anterior do programa. A iniciativa da UGPE procura mostrar, na prática e no local, aspectos de engenharia, ambiental, social e de segurança do trabalho, inseridos nas obras.

Também estão previstas ações socioambientais nas escolas, para que as crianças e adolescentes sejam multiplicadores das informações sobre a importância do esgotamento sanitário.

Prosamin+

O Prosamin+ está urbanizando 340 mil metros quadrados, na área do Igarapé do Quarenta, no trecho entre a avenida Manaus 2000, na zona sul, e a Comunidade da Sharp, no bairro Armando Mendes, zona leste. O programa vai beneficiar mais de 60 mil pessoas dos bairros Japiim, Coroado, Distrito Industrial e Armando Mendes.

*Com informações da assessoria

