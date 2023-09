Policiais envolvidos em tiros contra menina de 3 anos são afastados pela PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afastou os agentes envolvidos nos tiros disparados contra a menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, no Rio de Janeiro.

A criança passeava de carro com a família, no Arco Metropolitano, no município de Seropédica, na Baixada Fluminense (RJ), na noite dessa quinta-feira (7), quando foi baleada na cabeça, no pescoço e ombro. Ela está internada em estado grave no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN).

Em nota, a PRF informou que “colabora com as investigações da polícia judiciária para o esclarecimento dos fatos”. A corporação também lamentou o incidente e prestou solidariedade aos familiares da criança.

Leia a nota da PRF na íntegra:

Em atenção aos questionamentos sobre ocorrência no Arco Metropolitano (BR-493), em Seropédica, por volta das 21h de quinta-feira (7), na qual uma criança de 3 anos foi gravemente ferida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que:

As circunstâncias estão em apuração pela Corregedoria da PRF. A instituição colabora com as investigações da polícia judiciária para o esclarecimento dos fatos.

Os policiais envolvidos foram preventivamente afastados das funções operacionais, inclusive para atendimento e avaliação psicológica.

A PRF expressa seu mais profundo pesar e solidariza-se com os familiares da vítima, assim como está em contato para prestar apoio institucional.

