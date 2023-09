Corpo sem cabeça é encontrado enterrado em cova rasa

Manaus (AM) – O corpo de uma jovem de 15 anos foi encontrado enterrado com as mãos amarradas pra trás e decapitado, na tarde de sábado (9), no município de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

A vítima estava desaparecida desde terça-feira (5), desde que membros de uma facção criminosa invadiram a casa dos pais da jovem e a arrastaram do local.

Após a prisão de um menor de idade envolvido no desaparecimento da jovem, a Polícia Civil (PC) recebeu informações sobre um possível local onde a vítima estaria enterrada.

De acordo com o Corpo de Bombeiro Militar (CBM), as equipe encontraram o corpo em uma cova rasa com o auxilio de um cão farejador por volta das 15h. Três pessoas já foram presas, suspeitas de terem envolvimento com o crime.

