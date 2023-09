Empresário leva serviço de internet para mais de 50 mil pessoas no interior do Amazonas

Manaus (AM) – A história da internet no interior do Amazonas tem reservada algumas muitas linhas ao trabalho desenvolvido há mais de 20 anos pelo empresário Elino Miranda Júnior, CEO da Future Digital. O amazonense foi um dos desbravadores em levar serviço de internet banda larga para os municípios do interior. Hoje, a empresa atende em 15 cidades e alcança mais de 50 mil pessoas com inclusão digital.

Apesar de ter nascido na capital amazonense, Elino teve as raízes fincadas em Novo Airão (distante 194 quilômetros de Manaus), cidade de origem dos pais, Dona Francisca e Seo Elino Miranda. Caçula de três irmãos e único filho homem do casal, sempre foi um apaixonado por conhecimento, paixão abastecida pelos muitos livros levados para casa pelos genitores, que trabalhavam com a venda das publicações.

Junto com a leitura dos livros, crescia a vontade de alçar novos voos e buscar o sonho de investir na área de tecnologia. Na adolescência, trabalhando com o pai em uma serraria, Elino Miranda Júnior decidiu fazer um curso técnico de montagem e manutenção de computadores.

“Na época, final dos anos 1990 e início dos anos 2000, os computadores eram muito caros e até raros, chegavam a custar o preço de um carro. Terminei o curso técnico e comecei a prestar serviço de conserto de computadores para empresas e profissionais liberais, como contadores, médicos. Eu consertava no quintal de casa”, recorda o empresário.

No quintal de casa, transformada em laboratório, Elino Miranda Júnior começava a escrever umas das páginas mais importantes de sua vida. O sucesso do pequeno negócio o levou a estruturar uma assistência técnica de computadores em parceria com um amigo. Depois de alguns anos, veio o convite para consertar 15 computadores de uma multinacional em Carauari. As ofertas aumentam e a estadia também.

Como gostava muito de estudar e sentia necessidade de ter uma internet, tanto para se atualizar nas questões de tecnologia, quanto para se comunicar com amigos e familiares, Elino Júnior resolveu comprar uma antena satélite. Na época só existia internet discada.

“Como era muito caro, eu procurei uns amigos que pudessem compartilhar aquela internet e pagar a mensalidade, foi quando comecei a estudar como eu iria criar uma rede para levar a internet para todos. Outras pessoas começaram a se interessar e eu vi aquilo como um negócio. Decidi ampliar a rede e a capacidade do satélite e comecei a comercializar internet”, explica o CEO da Future Digital.

Elino Miranda Júnior sempre conviveu de perto com as dificuldades dos moradores do interior do Estado em razão da ausência de inclusão digital, informatização e assistência técnica na área. Após sair de Carauari e percorrer outros municípios levando seus serviços, o empresário percebeu que precisar ampliar seus negócios.

“Como o satélite era muito caro e a internet muito lenta, comecei a estudar como melhorar o sistema para levar uma internet de qualidade para o interior”, explica.

Em 2012, ele resolveu virar mais uma página dos negócios e começar a executar um projeto para levar internet via rádio, com alta velocidade e baixa latência, para as cidades do interior do Amazonas.

“Foi um projeto grandioso, na época. Fui atrás de investimentos, de parceiros e consegui executá-lo. O objetivo era chegar em Coari, mas cobriu várias outras cidades no caminho, atendendo a Calha do Solimões”, lembra.

Atualmente, a Future Digital oferta internet banda larga, por meio de fibra ótica, para milhares de clientes no interior do Amazonas, além de prestar outros serviços, como transporte de dados para operadoras de celulares, empresas, organizações e vários outros órgãos que precisam de conectividade.

Elino Miranda Júnior não considera dar um ponto final nessa história tão cedo. Sua cabeça inquieta fervilha de novas ideias para ampliar os negócios da Future Digital e escrever novos capítulos dessa saga.

“Nosso sonho sempre foi agregar mais serviços junto com a internet, como a venda de pacotes de TV-Internet-Celular por assinatura. Acredito que com o programa do Governo Federal ‘Norte Conectado’, nós teremos como ofertar para os nossos clientes uma gama de serviços enormes, realmente construir um universo digital na casa do cliente”, adianta Elino.

O CEO da Future Digital conta com orgulho algumas histórias de homens e mulheres do interior do Amazonas que mudaram de vida graças à internet levada pela empresa. Comerciantes que viram seus negócios expandir, pessoas que viram o sonho de cursar uma faculdade se tornar realidade e vidas que foram salvas.

“Na pandemia as pessoas ficaram isoladas, não tinha transporte, foram encerrados, principalmente o fluvial. Muita gente pedia socorro, quando estava uma situação muito crítica, através da internet que tínhamos nas comunidades”, recorda Elino Miranda Júnior.

“Quando a gente chegava numa comunidade e montava uma torre, a gente não vendia internet, doava, colocava o Wi-Fi e todos tinham acesso. As pessoas próximas daquelas comunidades iam ali pedir socorro. Foi como muitas pessoas se salvaram. Isso mostra como a comunicação salva vidas”, afirma o empresário.

Formado em Análise de Sistemas pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com pós-graduação em Engenharia de Redes e Telecomunicações e MBA Executivo em Gestão Empresarial, o empresário Elino Miranda Júnior continua se atualizando para levar o que há de melhor em tecnologia para seus clientes no interior do Estado.

“A gente sempre procura oferecer a melhor tecnologia, de ponta. A gente está sempre participando de eventos, de congressos nacionais e internacionais para ficar por dentro das novidades do mercado. Temos no nosso Data Center nossos servidores, os melhores equipamentos”, destaca o empresário.

