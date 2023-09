Manaus sediará primeira edição do evento de tecnologia ‘Amazônia Innovation Day’

Manaus (AM) – A primeira edição do “Amazônia Innovation Day” ocorrerá, no dia 28, a partir das 14h, no Casarão da Inovação Cassina, localizado na rua Bernardo Ramos, n.º 290, Centro, Zona Sul de Manaus. O evento já está com inscrições abertas pelo link: https://bitly.ws/V867.

Promovido pela Amazônia Venture Builder, em colaboração com o grupo FCJ, o objetivo do evento é fortalecer a rede de inovação da região Norte, criando um ambiente propício para a colaboração direta entre startups e grandes corporações. Essa iniciativa tem como meta impulsionar parcerias estratégicas e identificar oportunidades de negócios que possam contribuir de forma substancial para o crescimento econômico da área.

“O Amazônia Innovation Day é um evento importante para a nossa cultura empreendedora e ecossistema de inovação. Ao longo desta gestão, recebemos inúmeros eventos como este, que agregam ainda mais conhecimento sobre as áreas e o reconhecimento de que Manaus é a capital que mais se movimenta sobre os eixos de empreendedorismo e inovação”, destaca titular da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Radyr Júnior.

Durante o evento, vão ocorrer debates e rodas de conversas sobre as principais tendências em inovação corporativa, conceituações, vantagens e desvantagens do campo de estudo, networking, além dos cases de sucesso que serão apresentados pelas startups.

Representando a Semtepi, o secretário Radyr Júnior participará do painel “Ecossistema de Inovação da Amazônia”, ao lado do diretor de expansão da FCJ Venture Builder, Marcos Knosel; do CEO da FCJ Venture Builder, Paulo Justino; do CEO da Amazônia Venture Builder, Bruno Alencar; do coordenador da InBiota, incubadora de bionegócios e tecnologias da Amazônia, Carlos Filipe; e do secretário-executivo na Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jeibi Medeiros.

Contando com uma competição entre startups, que garante premiação de 1º, 2º e 3º lugares aos participantes, o evento também será transmitido ao vivo pelo canal da FCJ Venture Builder no YouTube, a partir das 15h (horário de Brasília).

*Com informações da assessoria

