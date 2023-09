Faustão faz declaração emocionada sobre o transplante e agradece à família do doador

O apresentador Fausto Silva, 73 anos, compartilhou, nesta quinta-feira (31), um depoimento emocionante após a cirurgia para transplante de coração, realizada no último final de semana.

Ainda internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o comunicador falou sobre sua recuperação e agradeceu o carinho dos fãs. No vídeo publicado no Instagram, Faustão fez questão de agradecer à família do doador, um rapaz que tinha 35 anos.

“Quero agradecer às manifestações de milhões de pessoas…Estou com voz ainda assim porque fui intubado. Já estou andando. Não sinto nada, nenhuma dor. Estou completamente recuperado. Quero que todo mundo tenha certeza do que é um transplante”, começou ele o vídeo que foi publicado no No perfil ‘Faustão do meu coração’, página criada por sua esposa, Luciana Cardoso, 46, para divulgar relatos de pessoas transplantadas e conscientizar sobre a importância da doação de órgãos.

“De 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês para a cirurgia. Eu dei sorte nesta fila. Quero fazer um agradecimento ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve generosidade e proporcionou que eu estivesse vivo. Eu fico emocionado em dizer isso. Quero agradecer o Edson, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva… São pessoas das mais humildes. Me ajudaram. Eu sei que estão falando bobagens na internet. O importante é saber que estou aqui muito emocionado e com uma recuperação é fantástica”, declarou o apresentador.

❤️ #TransplanteDeCoração: Em vídeo emocionado, Faustão agradece família de doador.pic.twitter.com/2peMFunvTR — Portal Em Tempo (@emtempofb) August 31, 2023

*Com informações do IstoÉ

Leia mais:

Saiba quem é o pai do filho de Suzane Von Richthofen

‘Não fui o primeiro, mas serei o último’: Primo Rico é criticado por fala em casamento

Preta Gil tem obstrução intestinal após cirurgia