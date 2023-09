Editora Valer contará com descontos de até 70% em livros na 38ª. Feira do SESC

A editora Valer informa que dará até 70% de desconto em livros na 38.ª Feira de Livros e o Cuca Sesc Festival, que começa dia 5 e termina no dia 8 de outubro de 2023. O evento, que homenageará o poeta e jornalista Jorge Tufic, tem entrada gratuita e ocorrerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, situado na avenida Constantino Nery, 5001, Chapada, das 8 às 21h.

Para a professora doutora em Filosofia e coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, os descontos já são esperados pelos nossos leitores, pois sabe-se que os livros são caros no Brasil.

“A Valer deseja que seus livros sejam lidos, que tenhamos sempre mais leitores e que o conhecimento alcance o maior número possível de pessoas. Foi pensando nisso que, este ano, a editora chegará com uma gama considerável de livros em promoção. Esse é, também, um recurso utilizado para fazer com que o público chegue até a feira e que esta se torne um grande evento”, ressaltou Neiza.

Na programação da Feira, o Café Literário levará escritores renomados, muitos deles publicados pela Valer. Dentre eles, Elson Farias, Leyla Leong, Wilson Nogueira, Marcos Frederico Krüger, Zemaria Pinto, José Almerindo, Abrahim Baze, os escritores indígenas Jayme Diákara e Ytanajé Cardoso, o poeta espanhol Saturnino Valladares e o professor Thiago Roney, além de Neiza Teixeira, autora do livro “Para aquém ou para além de nós”.

Novidade

De acordo com Marília Maciel, gerente comercial da Valer, haverá uma novidade esse ano no estande da editora.

“Em nosso stand haverá sessão de autógrafos, quando nosso leitor terá a oportunidade de estar em contato com os escritores amazonenses. Este ano, o SESC tem como convidado nacional o escritor Raphael Montes, ganhador do prêmio Jabuti e roteirista da série “Bom dia, Verônica”, da Netflix; “A menina que matou os pais” e “O menino que matou meus pais. Dentre suas obras, podemos ressaltar “Dias Perfeitos”, um fenômeno traduzido em 22 países”. Suas obras estarão disponíveis em nosso estande”.

Durante os quatro dias, a Feira terá espaços, por exemplo, o Café Literário, com a presença de escritores e espaço Contação de Histórias, com apresentações sobre as lendas amazônicas, realizadas pelo Trabalho Social com Idosos do Sesc (TSI) e Escola de Teatro Interarte.

Sobre o homenageado

O homenageado do ano será Jorge Tufic, escritor e membro da Academia Amazonense de Letras (AAL), onde ocupava a cadeira número 18, do patrono Jonas da Silva. Nascido em Sena Madureira, Acre, Tufic viveu em Manaus, onde se dedicou aos estudos e atuou como jornalista.

Devido à sua longa trajetória no Amazonas, em 1954 se tornou um dos fundadores do Clube da Madrugada. Compositor, escreveu a letra do hino do Amazonas. Morreu em 2018, aos 87 anos, em São Paulo, vítima de câncer no pulmão.

Os livros publicados pela Valer são: “Varanda de pássaros” (1956), coleção resgate (4.ª edição, 2005); “Quando as noites voavam” (1999), (2.ª edição 2011); “Um hóspede chamado Hansen” (2009).

Leia mais:

Cineclube de Arte apresenta mostra ‘Memórias de personalidades manauaras’ em Manaus

Festa “MORLOX” reúne o DJ Jack Cheler e mais seis artistas neste sábado

Nova Igreja Batista realiza “Noite dos Heróis” com programação para adolescentes em Manaus