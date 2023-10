Ex-bbb Ana Paula Renault descobre traição: ‘Meu namorado é casado’

A apresentadora descobriu que estava sendo traída após perceber a aliança do namorado em uma foto

A apresentadora e ex-bbb Ana Paula Renault, de 41 anos, afirmou em suas redes sociais nesta segunda-feira (2), ter descoberto que seu namorado era casado enquanto namorava com ela. O homem mora em Porto Alegre, além do envolvimento com a apresentadora em São Paulo.

Renault fez as revelações em diversas postagens em sua conta no Instagram, acompanhadas de prints e fotos do seu relacionamento de 3 meses.

“Descobri que meu namorado tem uma esposa. Sim, é isso mesmo. Meu namorado é casado, e eu tomei conhecimento disso há poucos dias. Decidi compartilhar minha situação depois de conversar muito com algumas amigas minhas e, coincidentemente, presenciar uma amiga sofrendo por causa de uma traição. Pude testemunhar o impacto doloroso que isso causa, a devastação que aflige uma mulher casada quando descobre que o marido tem uma amante”, desabafou Ana Paula.

Veja a sequência de 3 postagens de Ana Paula explicando a situação

A revelação chocou as redes sociais, famosos como a cantora e ex-bbb Juliette comentaram o fato:

Olhaaaa… eu admiro muito a mulher que tem coragem de expor uma traição.

Se todas fizessem isso (talvez) eles pensariam duas vezes antes de mentir, enganar e depois nos chamar de louca. — Juliette (@juliette) October 3, 2023

