Editora Valer realiza sessões de autógrafos na 38.ª Feira de Livros do Sesc-AM

Manaus (AM) – A tradicional Feira de Livros do Sesc Amazonas ocorrerá nos dias 5, 6, 7 e 8 de outubro de 2023, no Centro de Convenções Vasco Vasques, situado na avenida Constantino Nery, 5001, Chapada. E durante o evento literário, a Valer realizará sessões de autógrafos com alguns de autores, dentre eles, Elson Farias, Saturnino Valladares, Thiago Roney, Evandro Lobo, Bruna Chíxaro e, ainda, os escritores indígenas, Jaime Diákara e Ytanajé Cardoso.

Conforme a professora doutora em Filosofia e coordenadora editorial da Valer, Neiza Teixeira, é tradição da Valer aproximar os leitores de autores e fazer esse encontro único no evento.

“As feiras literárias são os lugares nos quais os leitores poderão conhecer autores, considerando que elas são também programadas com esse fim. A feira do Sesc conta com o Café Literário, onde os leitores podem ouvir os seus autores preferidos ou conhecer novos, como também a editora Valer organizará várias sessões de autógrafos no seu stand, visando promover o encontro entre autores e leitores”, ressaltou Neiza.

Confira a programação da sessão de autógrafos:

Dia 5 de outubro, às 20h.

Autor: Elson Farias

Livro: O verso Claro de Thiago de Mello (Lançamento)

Local: Café Literário

Dia 6 de outubro, às 19h30.

Autor: Saturnino Valladares

Livro:A última Costa e Vaga-lumes ao meio-dia

Autor: Thiago Roney

Livros: O Drone de Yebá Buró

Local: Stand da Valer

Dia 7 de outubro, às 19h30.

Autor: Jaime Diákara

Livro: Gaapi

Autor: Ytanajé Cardoso

Livro: Canumã

Dia 8 de outubro, às 10h30

Autor: Bruna Chíxaro

Livro: Antártida – Cartas do fim do mundo

Autor: Evandro Lobo

Livro: Poemas perfeitos para levar no peito

A editora Valer informa que dará até 70% de desconto em livros na 38.ª Feira de Livros e o Cuca Sesc Festival.

Obras de Raphael Montes à venda na Valer

Marília Maciel, gerente comercial da Valer, confirmou que este ano, o Sesc tem como convidado nacional o escritor Raphael Montes, ganhador do prêmio Jabuti e roteirista da série “Bom dia, Verônica”, da Netflix; “A menina que matou os pais” e “O menino que matou meus pais”.

“Todas as obras deste autor estarão disponíveis em nosso estande”, disse Marília.

Raphael Montes nasceu em 1990, no Rio de Janeiro. Escritor e roteirista, publicou os romances Suicidas, Dias perfeitos, O vilarejo, Jantar secreto e Uma mulher no escuro, vencedor do Prêmio Jabuti 2020. Seus livros estão traduzidos em mais de 25 países e têm os direitos de adaptação vendidos para o teatro e o cinema.

Sobre a Feira

Dos dias 5 a 7 o evento ocorrerá das 8 às 22h, já no dia 8 será realizado das 8 às 18h.

Este ano, o evento homenageará o poeta e jornalista Jorge Tufic Alaúzo, um dos fundadores do Clube da Madrugada e autor da letra do Hino do Amazonas. Tufic nasceu na cidade de Sena Madureira, no Acre, e passou a morar em Manaus na juventude, época em que se dedicou aos estudos e ao trabalho como jornalista.

Em 1956, o escritor iniciou a carreira na literatura com a obra “Varanda de Pássaros”, a partir disso lançou mais de 30 obras que contribuíram para o cenário literário da época, destacando-se como um dos maiores nomes da literatura amazonense. Ele também foi membro da Academia Amazonense de Letras, na qual ocupava a cadeira n.º 18.

Os livros publicados pela Valer são: “Varanda de pássaros” (1956), coleção resgate (4.ª edição, 2005); “Quando as noites voavam” (1999), (2.ª edição 2011); “Um hóspede chamado Hansen” (2009).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Programação diversa e gratuita será levada aos espaços culturais do estado

Circuito ‘Vivendo o Nosso Centro’ ganha parada adicional em Manaus

Boi Garantido lança edital de toadas para 2024