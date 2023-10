Programação diversa e gratuita será levada aos espaços culturais do estado

Manaus (AM) – Em comemoração ao Dia das Crianças, 12 de outubro, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, traz uma programação diversa com atividades culturais e educativas para o público infantil. As ações começam a partir desta quarta-feira (04), nos espaços culturais do Estado.

A Semana das Crianças inicia nesta quarta-feira (04), das 14h às 17h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, avenida Sete de Setembro, no Centro. Entre as atrações, visita guiada pelo espaço, a realização de brincadeiras educativas e recreativas, como oficinas, gincanas, cineminha e momento de leitura no jardim do Palácio. A programação está aberta para agendamento de escolas por meio do email [email protected].

Segundo o gerente da Central de Arte e Educação da pasta de Cultura e Economia Criativa, Ricardo Lopes, a ação cultural dá oportunidade às famílias e à comunidade escolar de conhecer os centros culturais, além de garantir a diversão da criançada.

“É dessa forma que as nossas crianças gostam e devem de ser recebidas nos nossos espaços, com muita ludicidade e momentos de leitura para que elas conheçam e valorizem a nossa cultura, ampliando a sua visão de mundo, por meio da integração entre elas”, ressalta Ricardo.

No sábado (07), das 8h às 12h, o público tem a chance de conhecer e passear pelo centro histórico de Manaus, no AmazonBus. Com destino ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia, na avenida Silves, Distrito Industrial, o ônibus sai do Largo de São Sebastião. Para participar, as inscrições abrem nesta quinta-feira (05), às 09h, pelo link nas redes sociais @culturadoam. Serão oferecidas 65 vagas para crianças e responsáveis.

Já na terça-feira (10), 9h às 12h, as atividades acontecem no Palacete Provincial, praça Heliodoro Balbi, Centro. Na programação, visita guiada pelo espaço, seguida de atividades recreativas para as crianças. A programação está aberta para agendamento de escolas por meio do email [email protected].

Espetáculos infantis – Na sexta-feira (06), o Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro (antigo Ideal Clube), recebe o concerto “Infantil”, com a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), às 19h. No repertório, temas de filmes e desenhos famosos, além da temática de jogos infantis. Um espetáculo para apreciar, se envolver e relembrar a infância.

Ainda na sexta, no Teatro Amazonas, às 18h e às 20h, o Liceu Claudio Santoro apresenta o musical infantil “Pluft, Plaft, Zuum”, que faz uma viagem imaginária pelo mundo circense, com personagens cativantes como o fantasminha Pluft e sua amiga Maribel. O musical se repete no sábado (07), em mais duas sessões, às 18h e às 20h. A atração contará com tradução em Libras e audiodescrição.

Já na segunda-feira (09), às 14h, no auditório do Palacete Provincial recebe a Orquestra Infantil de Violino do Liceu Claudio Santoro.

Mania de Ler especial – Fechando a programação, na quinta-feira (12), das 17h às 19h30, o Largo de São Sebastião ganha uma edição especial do Mania de Ler, programa de incentivo à leitura do público infantil.

Além da brincadeira “caça ao tesouro literária”, haverá a distribuição de brindes para as crianças. O programa conta com a participação de uma van adaptada, contendo um acervo de mais de 1200 livros infantis, valorizando os autores amazonenses, o folclore e a cultura nortista.

