Prefeito fiscaliza avanço das obras do complexo viário José Fernandes

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, na manhã desta quarta-feira (11), o andamento da construção do complexo viário José Fernandes, na avenida Governador José Lindoso, conhecida como avenida Torres. A obra, executada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), ultrapassa 60% de conclusão e tem estimativa de entrega em dezembro deste ano para a população.

“A tecnologia que está sendo utilizada aqui, na obra, vai fazer com que a gente possa adiantar, em seis meses, sua entrega. É um trabalho feito, diuturnamente, melhorando a trafegabilidade, o fluxo dos veículos desse espaço. Com essa construção, nós vamos dar celeridade, vazão aos carros, ao fluxo de veículos, e eu tenho certeza de que vamos melhorar a qualidade de vida do povo da zona Norte de Manaus”, garantiu Almeida.

No local, a secretaria de obras atua em várias frentes, como na implantação de manta geotêxtil, para proteger e manter a umidade do concreto usado no tabuleiro, que servirá de base para a avenida Barão do Rio Branco.

Outra frente atua na confecção de tirantes. Eles serão injetados, após a instalação das vigas de travamento do viaduto. Conforme o corpo técnico de engenharia da Seminf, os tirantes servem para deixar o solo mais firme e propenso a receber a estrutura do complexo viário.

“Nós avançamos muito nessa obra, as vigas já foram colocadas no local, o tabuleiro já foi concretado, queremos liberar ainda este mês, ou no começo do próximo mês, a parte de cima do tabuleiro e, dessa forma, a gente consegue acelerar e otimizar melhor a entrega dessa obra”, completou o titular de obras, Renato Junior.

Próximo ao retorno criado na avenida Governador José Lindoso, uma máquina atua na supressão vegetal, enquanto outra equipe constrói caixas de drenagem.

Após os 28 dias de cura do concreto, a via receberá asfaltamento e sinalização horizontal e vertical. Concluídas essas etapas, a avenida Barão do Rio Branco terá o tráfego de veículos retomado.

Mais obras

Outra importante obra que segue em ritmo acelerado para a finalização, é a construção do parque Amazonino Mendes, localizado nas avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nos bairros Novo Aleixo e Tancredo Neves. A intervenção da prefeitura vai dar para as zonas Norte e Leste uma área inédita de lazer e turismo à população, sendo o primeiro parque linear desta escala na capital. A primeira etapa será entregue como parte das comemorações do aniversário de Manaus.

No local, equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) também realizam um trabalho de arborização, com o plantio de mudas de ipês.

“Nós já vamos entregar a primeira etapa do parque agora no aniversário de Manaus, no dia 24 de outubro, o espaço com praça de alimentação, campo de futebol, academia ao ar livre, zumba, para dar melhor condição e qualidade de vida para o povo das zonas Norte e Leste. E, aqui nesse local, terá uma área que iremos chamar de “Alameda dos Ipês”, nós já estamos fazendo o plantio, para que a gente possa arborizar essa área e, assim, melhorar também a questão climática”, explicou o prefeito.

