Prefeito enfatiza importância da ajuda do governo federal contra seca histórica

Comitiva esteve no porto de Manaus e também sobrevoou comunidades no entorno da capital amazonense

Manaus (AM) – O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nesta quarta-feira (4), da comitiva formada pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), Geraldo Alckmin, parlamentares do Amazonas e o governador do Estado, Wilson Lima, que deram início a nova etapa da operação “Estiagem Amazonas”, que busca minimizar os danos causados pela vazante histórica que atinge o Estado.

Para David Almeida, a iniciativa é fundamental, uma vez que muitas comunidades ribeirinhas estão isoladas devido à baixa dos rios.

“A comitiva, capitaneada pelo vice-presidente, viu a realidade da vida do povo do Amazonas, onde as pessoas vivem diferente do restante do Brasil. As nossas estradas são os nossos rios e infelizmente, nesse momento, muitos deles secaram e isso tem trazido muitas dificuldades. Mas, é bom saber que a presença deles nos traz uma esperança, que a mão amiga do governo federal está estendida”, afirmou Almeida.

Durante a manhã, a comitiva esteve no porto de Manaus, localizado no Centro, zona Sul, para conferir a medição do rio Negro, que atingiu a cota de 15,02 metros. Em seguida, eles sobrevoaram as comunidades no entorno da capital amazonense, para verem de perto a realidade enfrentada pela população ribeirinha.

Para finalizar a agenda, David Almeida participou da reunião realizada na sede do governo do Amazonas, no bairro Compensa, zona Oeste.

“O Amazonas, Manaus e os municípios do interior estavam aguardando a presença dessa comitiva, porque nós estamos vivendo, talvez, um dos momentos mais difíceis da história do nosso Estado, uma das maiores estiagens da nossa história, e nós queremos poder contar com a ajuda do governo federal”, concluiu o prefeito.

Participaram da comitiva os ministros de Estado da Defesa, José Múcio; de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa; de Estado de Minas e Energia, Alexandre Silveira; do Meio Ambiente, Marina Silva; do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; de Estado do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Mourão; de Estado da Pesca e Aquicultura, André Carlos Alves; de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara; e o secretário nacional da Defesa Civil, Wolnei Wolff.

BR-319

Entre os assuntos discutidos durante a reunião, a recuperação da BR-319, rodovia federal que liga Manaus a Porto Velho (RO), ganhou destaque. Para o vice-presidente Geraldo Alckmin, é necessário discutir o assunto, visto que a rodovia seria uma alternativa para a região durante crises como a enfrentada com a vazante. Por isso, anunciou a criação de um grupo de trabalho para realizar os estudos necessários para pavimentar a importante via.

“A BR-319 tem um trecho já pavimentado, o trecho inicial, sai aqui de Manaus em direção a Porto Velho e está incluída no PAC. Falei ontem, antes de vir para cá, com o ministro dos Transportes, o Renan Filho. Ele criou um grupo de trabalho para que possa analisar, fazer a pavimentação e as obras necessárias dentro de um conceito de rodovia-parque e com todos os cuidados ambientais”, afirmou.

*Com informações da assessoria

