Gabaritos preliminares do concurso da SSP-AM estão disponíveis

Manaus (AM) – Os gabaritos preliminares das provas do concurso público da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) foram divulgados, no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), na noite desta terça-feira (15).

A consulta do gabarito pode ser feita no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/sites/default/files/concursos/sspam2021_gabarito_preliminar.pdf.

Mais de 16 mil candidatos fizeram as provas, aplicadas em mais de 50 unidades de ensino de Manaus no último domingo (13). Estavam em jogo 150 vagas, sendo 10 para Técnico de Nível Superior e 140 para Assistente Operacional (Nível Médio). As remunerações variam de R$ 771,54 a R$ 1.285,90.

Conforme o edital, serão aprovados os candidatos que acertarem, no mínimo, 50% das questões propostas, e uma questão em cada disciplina contida na prova.

