Carlinhos Bessa pede reforço de policiamento no Museu da Amazônia

Manaus (AM) – Diante do caso ocorrido no último sábado (12), onde um grupo de turistas foi assaltado no Museu da Amazônia (MUSA), Zona Norte de Manaus, e tiveram seus bens subtraídos, o deputado estadual Carlinhos Bessa (PV), enviou requerimento ao Governo do Amazonas solicitando o reforço de policiamento no Museu. Em novembro do ano passado, outro assalto ocorreu no local.

O parlamentar defende que o fluxo de visitantes no Museu tem crescido, com a presença de turistas e da população local e que tais fatos podem afetar negativamente o turismo na região.

“Por toda sua irreverência e importância, o MUSA passou a ser procurado constantemente por turistas, bem como pela população local. Ocorre que ultimamente muitos são os casos de violência com as pessoas que o frequentam, e isso pode ocasionar uma diminuição significativa no ecoturismo em Manaus, visto as pessoas não se sentirem seguras para estarem no local com seus amigos e familiares”, disse.

